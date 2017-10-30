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14:49 (мск)

Шоколадная инновация: пицца или десерт?

Немецкая новинка на российском рынке полностью перевернула представление о пицце и замороженных десертах.

С чем бывает пицца? Разумеется, с сыром. А еще с колбасой, мясом, помидорами и многими другими ингредиентами. А бывает ли пицца с шоколадом? Ответ на этот вопрос знает компания Dr. Oetker. Немецкая компания, широко известная в России своей легендарной линейкой Ristorante, представила рынку новинку этой осени — пиццу Ristorante «Шоколадный десерт».

В Европе новинка появилась 1 апреля 2017 года и произвела настоящий фурор. «Пицца на десерт? Это первоапрельская шутка?» — удивились европейские потребители, а затем, попробовав, устроили настоящую охоту на шоколадную пиццу в магазинах, а социальные сети наводнили отзывы о сенсационном продукте. И вот, наконец, пицца с шоколадом от Dr. Oetker добралась и до России!

Что же представляет из себя пицца Ristorante «Шоколадный десерт»? Dr. Oetker, бренд с 125-летней историей, уверяет, что это настоящее шоколадное удовольствие: на тонком хрустящем тесте с какао, обильно покрытом шоколадным соусом, красуются кусочки белого, молочного и темного шоколада высочайшего качества.

Так все-таки что же это: пицца или десерт? Попробуй — узнаешь! Приобрести шоколадную инновацию можно уже сегодня в гипермаркетах и супермаркетах в отделе замороженной продукции.

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