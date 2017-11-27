Пробил «десятку». Курс биткоина обновил исторический рекорд
Биткоин, несмотря на прогнозы аналитиков, продолжает активно расти. На одной из бирж цена самой популярной криптовалюты достигла почти 600 тысяч рублей.
Биткоин, несмотря на прогнозы аналитиков, продолжает активно расти. На одной из бирж цена самой популярной криптовалюты достигла почти 600 тысяч рублей.
Криптовалюты и биткоин в частности считаются сомнительной платформой, а многие называют его финансовым «пузырем», который в любое время может лопнуть. Но уже несколько месяцев биткоин показывает стабильный рост лишь с небольшими проседаниями курса.
Еще в сентябре курс биткоина составлял около 3 тысяч долларов. Получается, криптовалюта подорожала в три раза всего за два месяца.
Критика и прогнозы
Биткоин, как самая популярная и самая дорогая криптовалюта, попадает под основную волну критики. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сравнил криптовалюту со знаменитой финансовой пирамидой «МММ». В том же направлении мыслит дизайнер Артемий Лебедев, только с более радикальным настроем.
Хотя были и положительные прогнозы. Например, бывший
Криптовалюты в России
Пока правительство только пытается найти возможность регулировать оборот криптовалют. В октябре Владимир Путин поучаствовал в обсуждении криптовалют и отметил, что это перспективный, но пока опасный рынок, где могут орудовать мошенники, отмывающие деньги. Видимо, в правительстве поняли, что пока невозможно бороться с биткоином, и поэтому президент распорядился выпустить «крипторубль». Только по описанию его нельзя назвать криптовалютой — его даже нельзя будет майнить. Так что будущее криптовалют в России пока размыто.
Тем не менее, пока это не запрещено и россияне могут без опаски покупать и продавать криптовалюты.