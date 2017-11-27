Пробил «десятку». Курс биткоина обновил исторический рекорд

Источник: РИА "Новости"

Криптовалюты и биткоин в частности считаются сомнительной платформой, а многие называют его финансовым «пузырем», который в любое время может лопнуть. Но уже несколько месяцев биткоин показывает стабильный рост лишь с небольшими проседаниями курса.

На этот раз биткоин преодолел важную отметку — 10 тысяч долларов, или 585 тысяч рублей/

Еще в сентябре курс биткоина составлял около 3 тысяч долларов. Получается, криптовалюта подорожала в три раза всего за два месяца.

Критика и прогнозы

Биткоин, как самая популярная и самая дорогая криптовалюта, попадает под основную волну критики. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сравнил криптовалюту со знаменитой финансовой пирамидой «МММ». В том же направлении мыслит дизайнер Артемий Лебедев, только с более радикальным настроем.

Хотя были и положительные прогнозы. Например, бывший топ-менеджер Fortress Investment Group в октябре заявил, что биткоин подорожает до 10 тысяч долларов через шесть-девять месяцев. Его прогноз был слишком пессимистичным.

Криптовалюты в России

Пока правительство только пытается найти возможность регулировать оборот криптовалют. В октябре Владимир Путин поучаствовал в обсуждении криптовалют и отметил, что это перспективный, но пока опасный рынок, где могут орудовать мошенники, отмывающие деньги. Видимо, в правительстве поняли, что пока невозможно бороться с биткоином, и поэтому президент распорядился выпустить «крипторубль». Только по описанию его нельзя назвать криптовалютой — его даже нельзя будет майнить. Так что будущее криптовалют в России пока размыто.