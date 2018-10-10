Mail.Ru обновила логотип

«Мы отказались от лишних элементов, избавились от частицы “.ru” в логотипе, которая не влияет на узнаваемость бренда. Без неё становится проще основной логотип, и значительно облегчается написание названий проектов, входящих в портал: “Mail Новости” или “Mail Облако”. Кроме того, логотип стал адаптивным: в зависимости от ситуации можно использовать и сокращенное написание названий проектов: “@новости”, и полное “@mail новости”», — комментирует Юрий Ветров.