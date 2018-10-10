Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очень жесткая позиция: ультиматум России ПАСЕ по возвращению
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия
Оуэн Уилсон стал отцом в третий раз
Погибла следователь по особо важным делам: застрелили у дома
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Захарова отреагировала на избиение Пака Кокориным и Мамаевым
Медики рассказали о состоянии Павла Воли
Беременная Боярская стала героиней телешоу
У программы «Время» вновь сменится ведущий
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Праздник с Пугачевой закончился конфликтом
Погибла следователь по особо важным делам: застрелили у дома
24-летний певец арендовал дом за 6 млн руб в месяц
230 тысяч на трусы: В офисе узнали о пристрастии сотрудницы
Второе покушение на следователя стало убийством
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
15:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Mail.Ru обновила логотип

Почта и портал Mail.Ru представили свой новый визуальный стиль. Для оформления были выбраны более яркие и сочные цвета, а логотип получил лаконичный и адаптивный дизайн.

Наверх

Новый визуальный язык поможет Mail.Ru усиливать акцент на качественных улучшениях и говорить с пользователями в одинаковой тональности.

Знак «@» — самый известный элемент дизайна Почты и портала Mail.Ru. Мы использовали эту сильную сторону и сделали знак простым, понятным и современным.
Юрий Ветров
Директор по дизайну Mail.Ru

«Мы отказались от лишних элементов, избавились от частицы “.ru” в логотипе, которая не влияет на узнаваемость бренда. Без неё становится проще основной логотип, и значительно облегчается написание названий проектов, входящих в портал: “Mail Новости” или “Mail Облако”. Кроме того, логотип стал адаптивным: в зависимости от ситуации можно использовать и сокращенное написание названий проектов: “@новости”, и полное “@mail новости”», — комментирует Юрий Ветров.

Составляющие нового дизайна — форма, композиция, акценты, шрифты и другие компоненты — складываются в цельный образ и соответствуют общей стратегии Mail.Ru: делать умные, полезные и безопасные сервисы.

Ежемесячно продуктами Почты и портала Mail.Ru пользуются миллионы пользователей, которые читают письма, узнают новости, доверяют свои фотографии и решают сотни других задач. Для нас важно, чтобы наши сервисы отвечали потребностям пользователей и помогали им в достижении целей в удобной, современной и понятной визуальной среде.
Анна Артамонова
Вице-президент Mail.Ru Group, директор бизнес-юнита Почта и портал

Обновление визуального стиля — лишь один из этапов запланированных изменений, который поддерживает общую стратегию развития продуктов. Подробнее о новом визуальном языке можно узнать тут.

 Японка носит маску, чтобы быть похожей на куклу (фото)
Почему глупые самки выбирают некрасивых самцов
Кремль ответил на статью Зорькина об изменениях Конституции
Кокорин и Мамаев будут объявлены в федеральный розыск
Большие неприятности: чем обернется затяжное лето
Где можно увидеть «висячие кладбища»
Операция прикрытия. Центробанк ослабит курс доллара до 62 рублей
Компания Олега Дерипаски может переехать в США
В «Лидерах России» примут участие соотечественники из-за рубежа
Спорт
«Трансфер в Сибирь»: иностранцы о Кокорине с Мамаевым Шокирующие похождения российских футболистов оказались в центре внимания не только российских СМИ, но и попали на полосы известных зарубежных изданий
Hi-Tech
За помощь в поиске экстремистов раздают iPhone Также дарят бюджетники Xiaomi.
Авто
В Тульской области в поле гниют 330 редких машин (фото) В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Шепелев обошел Малахова и стал ведущим самого популярного шоу Шоу «На самом деле» 8 октября посмотрел каждый пятый москвич
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Дети
Лиза Галкина затмила всех на празднике дочки Игоря Николаева Наследница Аллы Пугачевой побывала на вечеринке по случаю 3-летия Вероники (фото)
Леди
Галкин дня: из мальчика в мужчину и обратно Новость о разводе Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным заставила нас задуматься, как изменился Галкин за 7 лет
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь