Mail.Ru обновила логотип
Почта и портал Mail.Ru представили свой новый визуальный стиль. Для оформления были выбраны более яркие и сочные цвета, а логотип получил лаконичный и адаптивный дизайн.
Почта и портал Mail.Ru представили свой новый визуальный стиль. Для оформления были выбраны более яркие и сочные цвета, а логотип получил лаконичный и адаптивный дизайн.
Новый визуальный язык поможет Mail.Ru усиливать акцент на качественных улучшениях и говорить с пользователями в одинаковой тональности.
Знак «@» — самый известный элемент дизайна Почты и портала Mail.Ru. Мы использовали эту сильную сторону и сделали знак простым, понятным и современным.
«Мы отказались от лишних элементов, избавились от частицы “.ru” в логотипе, которая не влияет на узнаваемость бренда. Без неё становится проще основной логотип, и значительно облегчается написание названий проектов, входящих в портал: “Mail Новости” или “Mail Облако”. Кроме того, логотип стал адаптивным: в зависимости от ситуации можно использовать и сокращенное написание названий проектов: “@новости”, и полное “@mail новости”», — комментирует Юрий Ветров.
Составляющие нового дизайна — форма, композиция, акценты, шрифты и другие компоненты — складываются в цельный образ и соответствуют общей стратегии Mail.Ru: делать умные, полезные и безопасные сервисы.
Ежемесячно продуктами Почты и портала Mail.Ru пользуются миллионы пользователей, которые читают письма, узнают новости, доверяют свои фотографии и решают сотни других задач. Для нас важно, чтобы наши сервисы отвечали потребностям пользователей и помогали им в достижении целей в удобной, современной и понятной визуальной среде.
Обновление визуального стиля — лишь один из этапов запланированных изменений, который поддерживает общую стратегию развития продуктов. Подробнее о новом визуальном языке можно узнать тут.