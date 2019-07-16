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13:45 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Второй шанс для Бузовой: в бузкоин вложили 15 млрд рублей

Криптопроект Ольги Бузовой, брошенный основателями на произвол судьбы, получил 210 млн евро инвестиций — 14,9 млрд рублей. Об этом сообщил Ян Койфманн, который предоставил Hi-Tech Mail.ru открытое письмо от инвесторов. Эта сумма больше той, которую планировалось собрать на ICO. Однако владеть проектом телеведущая уже не будет.

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Источник: РИА "Новости"

Мы уже рассказывали, что криптопроект певицы должен был состоять не только из бузкоина. Его автор Ян Койфманн придумал экосистему с мессенджером и платформой для покупок, где бузкоин использовался бы как бонус. После неудачного ICO проект не довели до конца, а вкладчиками занимался Койфманн, причем бесплатно. Параллельно он искал инвесторов, чтобы завершить проект.

Койфманн встретил Михаила Ланового, основателя женского клуба «Мир Идеальной Женщины «Мирижен». Вместе они и решили встроить бузкоин в новую экосистему для женщин.

Новый проект будет состоять из соцсети, международной службы знакомств, игры, онлайн-радио и других сервисов.

«Криптовалюта востребована только тогда, когда она интегрирована в живую среду, — объясняет Койфманн. — Нужна реальная экосистема, в которой мощная идеология объединит большое количество людей. Такой экосистемой будет проект “Мир Идеальной Женщины”, который в свою очередь послужит основой нового национального проекта».

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Эту разработку Койфманн представил нескольким инвесторам и получил 210 млн евро на ее развитие (выписка по банковскому счету есть у редакции). Имена инвесторов раскроют только в январе 2020 года в специальном письме. Сроки запуска экосистемы тоже пока не называют.

А как же Бузова?

Новый проект придумала и профинансировала не Бузова, она не будет его владелицей. Владельцем будет Ян Койфманн. А певица сможет участвовать в проекте на правах приглашенной звезды.

«Мы планируем предложить Ольге стать лицом проекта и выйти на новый международный уровень в образе девушки-музы, — говорит Койфманн. — Если она откажется, то название криптовалюты придется сменить на другое, чтобы не было проблем юридического характера. Если согласится — бузкоин останется бузкоином».

Все это новое руководство проекта записало в открытом письме, копию прислали в Hi-Tech Mail.ru.

Источник: Hi-Tech Mail.ru

Что с бузкоином и вкладчиками?

28 июля новое руководство проведет открытое собрание, чтобы рассказать вкладчикам о дальнейшей судьбе бузкоина. На данный момент его приобрели около трех тысяч человек. Вкладчикам сообщат про перевыпуск монеты и про материальное обеспечение, которое появится у бузкоина.

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