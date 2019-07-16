Второй шанс для Бузовой: в бузкоин вложили 15 млрд рублей

Мы уже рассказывали, что криптопроект певицы должен был состоять не только из бузкоина. Его автор Ян Койфманн придумал экосистему с мессенджером и платформой для покупок, где бузкоин использовался бы как бонус. После неудачного ICO проект не довели до конца, а вкладчиками занимался Койфманн, причем бесплатно. Параллельно он искал инвесторов, чтобы завершить проект.
Койфманн встретил Михаила Ланового, основателя женского клуба «Мир Идеальной Женщины «Мирижен». Вместе они и решили встроить бузкоин в новую экосистему для женщин.
Новый проект будет состоять из соцсети, международной службы знакомств, игры, онлайн-радио и других сервисов.
«Криптовалюта востребована только тогда, когда она интегрирована в живую среду, — объясняет Койфманн. — Нужна реальная экосистема, в которой мощная идеология объединит большое количество людей. Такой экосистемой будет проект “Мир Идеальной Женщины”, который в свою очередь послужит основой нового национального проекта».
Эту разработку Койфманн представил нескольким инвесторам и получил 210 млн евро на ее развитие (выписка по банковскому счету есть у редакции). Имена инвесторов раскроют только в январе 2020 года в специальном письме. Сроки запуска экосистемы тоже пока не называют.
Новый проект придумала и профинансировала не Бузова, она не будет его владелицей. Владельцем будет Ян Койфманн. А певица сможет участвовать в проекте на правах приглашенной звезды.
«Мы планируем предложить Ольге стать лицом проекта и выйти на новый международный уровень в образе девушки-музы, — говорит Койфманн. — Если она откажется, то название криптовалюты придется сменить на другое, чтобы не было проблем юридического характера. Если согласится — бузкоин останется бузкоином».
Все это новое руководство проекта записало в открытом письме, копию прислали в Hi-Tech Mail.ru.
28 июля новое руководство проведет открытое собрание, чтобы рассказать вкладчикам о дальнейшей судьбе бузкоина. На данный момент его приобрели около трех тысяч человек. Вкладчикам сообщат про перевыпуск монеты и про материальное обеспечение, которое появится у бузкоина.