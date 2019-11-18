Облигации в России: почему сейчас это действительно выгодно

Развитие рынка облигаций будет оказывать все большее влияние на инвестиции не только банков, но и физических лиц. Для многих россиян облигации, в дополнение к депозитам, становятся еще одним инструментом накоплений. А происходит это в первую очередь благодаря государственному стимулированию и упрощению всех процедур. Разбираемся, что именно изменилось в последние годы и почему стоит разобраться в этом инвестиционном документе.
Облигации для народа
В СССР существовала практика «народных» облигаций. Затем, с начала 90-х и до недавних пор, большинство граждан России мало инвестировало в ценные бумаги. Ситуация заметно изменилась в 2017 году, когда российский Минфин начал выпуск облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Всем желающим предлагали инвестировать сумму от 30 тысяч рублей. Срок погашения составил 3 года. Каждые полгода государство выплачивало купонный доход от 7,5 до 10,5% годовых. Первый выпуск был полностью размещен с апреля по сентябрь. За ним последовали новые.
Совсем недавно, в сентябре 2019 года, состоялась эмиссия ОФЗ для физических лиц нового формата. Гособлигации может купить каждый желающий до 25 февраля 2020 года. Доход по ОФЗ-н больше, чем ставки для банковских вкладов: 6,5% годовых для первой выплаты и 7,35% для последней. Срок до погашения — 3 года.
Текущий выпуск стал выгоднее и проще благодаря ряду нововведений.
На этот инструмент государство возлагает особые надежды, но дело не в объеме заимствований, ведь он достаточно невелик. Цель эмиссии — развитие внутреннего финансового рынка и повышение финансовой грамотности населения.
Существенное упрощение
Инвестировать в ценные бумаги россияне могли и раньше. Тем не менее многие не задумывались об этом шаге, считая его непривычным или непонятным. Ведь нужно было иметь дело с брокерами и оформлять определенные документы, а главное — изучать возможные риски, одалживая свои деньги той или иной компании.
Поэтому государство создало облигации федерального займа для населения с ограниченным уровнем рисков и разработало простую и понятную схему их приобретения. Россияне могут купить государственные ценные бумаги в Сбербанке, Банке ВТБ, ПСБ и Почта Банке. При этом идти в отделение не обязательно — все можно сделать в личном кабинете на их сайтах.
Не менее важным шагом стала отмена комиссии при покупке облигаций федерального займа. Еще в 2017 году она составляла 0,5−1,5% от объема приобретения. Теперь эти расходы возьмет на себя государство. В комментарии газете «Коммерсант» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин отметил, что именно комиссия сдерживала в прошлом многих потенциальных покупателей.
В Минфине считают, что такое упрощение усилит конкуренцию в финансовом секторе.
Другие игроки тоже начнут повышать доступность своих услуг и продуктов.
Снижение порога и другие бонусы
Начиная выпускать облигации федерального займа для населения в 2017 году, Минфин установил порог: можно было приобрести не меньше 30 облигаций, каждая из которых стоила 1 тысячу рублей. Таким образом россиянам предлагали инвестировать сумму от 30 тысяч рублей. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в России в 2017 году составляла немного больше 39 тысяч рублей.
По новым правилам 2019 года, минимальная сумма покупки снижена в три раза — до 10 тысяч рублей. Это, по мнению экспертов, позволит привлечь к покупке народных ОФЗ намного больший круг россиян. Верхний порог установлен на уровне 15 млн рублей.
Государство предложило еще одно важное нововведение. ОФЗ-н могут стать предметом залога, если купившее их физическое лицо обратится в банк за кредитом. Это должен быть банк-агент, с помощью которого эти облигации покупались.
Стабильность
В классическом учебнике о рынке облигаций Фрэнк Дж. Фабоцци называет основные риски, связанные с инвестированием. Один из главных — это, конечно же, риск дефолта, когда эмитент (компания или государство, которое выпустило облигации) не может выплатить проценты и вернуть долг. Многие россияне хорошо помнят государственные дефолты 1991 и 1998 годов.
С тех пор ситуация кардинально поменялась. Банковская система в стране стабильна, инфляция снижается быстрее прогноза Банка России, цены на нефть колеблются, но в пределах прогнозов, а финансовых резервов у государства достаточно на случай непредвиденных форс-мажоров.
Государственная гарантия
В случае с покупкой ОФЗ-н гарантом возврата вклада и выплаты процентов является само государство. Это самый надежный вид облигаций. Минфин «застраховал» население, запретив продажу ОФЗ-н на вторичном рынке, что защищает их от дополнительных рисков.
Важно, что государство дает гарантию сохранности всей суммы инвестиций, тогда как для банковских вкладов установлен порог компенсации в 1,4 млн рублей.
Упрощение доступа физических лиц к рынку государственных ценных бумаг — это логичный этап развития внутреннего рынка капитала, который соответствует мировой практике. Примеры последних лет показывают, что в России наконец начали появляться удобные для этого инструменты.