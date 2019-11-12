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15:06 (мск)

Тест: что вы знаете об облигациях

Хотя облигации в России появились еще в XIX веке, многие жители нашей страны до сих пор практически ничего не знают об этом виде инвестиций в ценные бумаги.

Мы предлагаем вам проверить свою финансовую грамотность, ответив на вопросы нашего теста.

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