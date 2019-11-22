Пять главных мифов об облигациях

Государство вытащит деньги «из-под подушек» россиян
С выпуском ОФЗ-н в соцсетях вспомнили обязательную покупку гражданами СССР облигаций государственного займа. Встречаются мемы с агитационными плакатами принудительных займов 1930—1950-х годов. Упоминают и государственные краткосрочные облигации, по которым в августе 1998-го объявили дефолт.
Гособлигации советского времени были главным способом сокращения дефицита денежных средств, так как для государства закрыли рынок внешних заимствований. Власти неоднократно откладывали срок погашения госзаймов, причем дважды на 20 лет. После распада СССР большинство этих ценных бумаг превратились в макулатуру. Российские ГКО имели срок обращения до 1 года, степень доходности по некоторым — до 250%. Объем выплат по государственным сберегательным займам РФ в 1998 году был равен 100% бюджета. Выплата по ГКО стала невозможной, и власти объявили дефолт.
Между выпуском государственных облигаций для населения СССР и первым в современной России выпуском «народных облигаций» существуют принципиальные отличия.
Размещение ОФЗ-н не связано с целью частично покрыть дефицит бюджета. За 2017 год через облигации федерального займа для населения привлекли 45 млрд рублей. Эта сумма сопоставима со средним объемом денежных средств, привлекаемых Минфином на одном аукционном дне за счет размещения «классических» ОФЗ. Облигации выпускаются на три года, в течение которых доходность растет.
Выпуск ОФЗ-н преследует просветительские цели — привлечь россиян к фондовому рынку и показать, что банковские вклады не единственный способ хранения средств.
Облигации доступны только профессионалам финансового рынка
Эксперты называют разные правила, стратегии и техники в качестве необходимых знаний для успешного инвестирования. Облигации федерального займа для населения не требуют от покупателя профессиональных знаний о рынке ценных бумаг. Основная цель размещения ОФЗ-н — повышение финансовой грамотности россиян, воспитание у них культуры сбережения и инвестирования средств.
Минфин упростил условия покупки облигаций федерального займа для населения четвертого выпуска, который состоялся 2 сентября 2019 года. Увеличилось число банков-агентов, в которых можно приобрести ОФЗ-н: к Сбербанку и ВТБ добавились Почта Банк и ПСБ. Купить «народные облигации» теперь можно и онлайн через мобильные приложения и сайты кредитных организаций.
Покупатель ОФЗ-н может в любой момент вернуть их государству. В течение первых 12 месяцев после покупки Минфин гарантирует возврат всех вложенных средств, но без выплаты купонного дохода. В случае продажи по истечению первого года владения этими ценными бумагами покупателю вернется вся сумма покупки плюс купонный доход.
ОФЗ-н — рискованный финансовый инструмент
Надежность облигаций федерального займа для населения гарантируется государством. В нынешней экономической ситуации практически невозможно представить, что государство объявит дефолт по этим облигациям.
Инфляционный риск при покупке ОФЗ-н минимален, так как за последние годы инфляция сильно снизилась, а Центробанк намерен удерживать ее в пределах 4%.
Для держателей вкладов и владельцев облигаций с плавающей ставкой существуют процентный риск, связанный с динамикой ключевой ставки Банка России. Регулятор уже несколько раз ее понижал и планирует снижать дальше. Доходность таких вложений будет снижаться вместе со ставкой ЦБ. В свою очередь, размер купонных выплат облигаций федерального займа для населения будет расти по фиксированному графику.
Еще один плюс — государство защищает всю сумму инвестиций в ОФЗ-н (до 15 млн рублей), а вот депозиты в банках Агентство по страхованию вкладов страхует на сумму не более 1,4 млн рублей.
Облигации федерального займа для населения на фоне снижения ставок по вкладам становятся выгодной альтернативой банковским депозитам.
Облигации требуют больших расходов
«Порог входа» в 30 тысяч рублей и банковские комиссии называли серьезными недостатками ОФЗ-н. Комиссии, которые раньше взимались при покупке и досрочном предъявлении облигаций, составляли 0,5−1,5% от объема приобретения. ОФЗ-н «нового формата» стали привлекательнее для инвесторов: минимальная сумма покупки снизилась до 10 тысяч рублей, а граждане теперь полностью освобождены от уплаты комиссий, расходы на которые взял на себя федеральный бюджет. Купонный доход облигаций федерального займа для населения освобожден от НДФЛ.
Владельцы ОФЗ-н смогут брать кредиты у банков-агентов под залог своих облигаций.
Такой вариант кредитования подходит при срочной необходимости в наличных и позволит не терять купонный доход облигаций, права на которые банк вернет держателю после возврата ссуды.
ОФЗ-н не пользуются высоким спросом у россиян
Дебютный выпуск облигаций федерального займа для населения завершился за 24 рабочих дня вместо отведенных 6 месяцев. Россияне совершали в среднем 564 сделки в день с госбумагами (за этот период было совершено 13,5 тысяч таких операций).
Количество сделок и скорость, с которой Минфин завершил первое размещение ОФЗ-н, опровергают популярное заблуждение об отсутствии у граждан интереса к покупке государственных ценных бумаг.
Средняя сумма вложений в ОФЗ-н во время первой эмиссии составляла 1 миллион рублей в Сбербанке и 1,3 млн рублей в ВТБ. По данным Сбербанка, средний возраст покупателей — 57 лет. Минфин изменил условия размещения облигаций в 2019 году, благодаря чему средняя сумма, которую инвестор платит, снизилась до 100 тысяч рублей (в одном из банков). Учитывая, что по закону одному инвестору доступны облигации на сумму от 10 тысяч до 15 млн рублей, ОФЗ-н «нового формата» будут интересны россиянам вне зависимости от социального статуса и уровня дохода. Больше информации по облигациям — на сайте проекта Минфина.