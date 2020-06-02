19:46 (мск)
MIXX Russia 2020 объявил о старте приёма работ
25 мая конкурс в сфере интерактивной рекламы MIXX RUSSIA, проходящий уже в пятый раз, объявил о начале приема реализованных
В конкурсном направлении MIXX Russia появились дополнительные номинации. Инициаторами такой модернизации выступили члены жюри прошлого года.
Ведущие специалисты и эксперты рынка интерактивной рекламы оценят
Channels Of Communications
В этой группе появилось новое направление Cause Campaigns, направленное на оценку наиболее эффективных антикризисных кейсов, которые будут рассматриваться в подкатегориях
Tools & Craft
Здесь изменения связаны с добавлением новой подкатегории АR/VR, учитывающей использование технологий дополненной и виртуальной реальности при разработке
Best Use Of Tools
Категории в этой группе разделили на 3 блока: Creative Tools, Tech Tools и Content. Это решение обеспечит удобство и структурный порядок в оценке работ. Также участники смогут подать работы в экспериментальной подкатегории конкурса Best Use of O2O, где рассматривается лучшее использование технологий
В текущий момент, когда режим самоизоляции меняет образ жизни каждого человека, меняет модели ведения бизнеса и предъявляет особые требования к интерактивным коммуникациям, которые стали главной средой взаимодействия людей и компаний, мы открываем следующую страницу конкурса MIXX Russia Awards. Надеемся собрать и принести все самые лучшие и актуальные кейсы, которые помогут бизнесу в дальнейшей адаптации к новой
пост-коронавируснойреальности. Мы ожидаем увидеть примеры работ цифровой рекламно-маркетинговойиндустрии, которые помогли бизнесу трансформироваться, выжить и стать успешнее в турбулентном 2020 году.
MIXX Russia Awards & Conference 2020 пройдет при поддержке Instagram. Ежегодно состав профессионального жюри формируют представители рекламных групп и независимых агентств,
До 14 июня действует ранняя подача заявок. Для членов Ассоциаций IAB RUSSIA, АКАР и РАМУ скидка 10%. Официальное завершение приема работ: 10 сентября. Итоги конкурса будут подведены на конференции MIXX Russia 17 ноября в рамках Национального Рекламного Форума. Подробности участия — на официальном сайте.
Организаторы: IAB RUSSIA, АКАР, РАМУ, ЦРБК, ADPASS
Региональные партнеры: АКАР СЗФО, АКАР УРАЛ, АКМА
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