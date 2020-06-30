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11:54 (мск), источник: Авто Mail.ru

Ставки уже ниже нуля: как кризис повлиял на автокредиты в мире

Пока в России ставки на автокредиты из-за коронакризиса только выросли, в других странах они, напротив, снизились. Где-то покупателям даже готовы доплачивать за то, чтобы они взяли кредит.

Источник: AP 2020

Мировой экономический кризис, связанный с эпидемией коронавируса, по-разному повлиял на разные экономики. Спрос что на автомобили, что на расходники, на бензин или связанные услуги упал везде. Но вот стоимость этих услуг меняется по разному.

В России дорожают и автомобили, и автокредиты. Цены на топливо у нас серьезно не меняются, хотя в других странах бензин дешевеет. Заметно подешевели у нас только гаражи. А в других странах все не так.

США: из-за кризиса ставки снизились

По данным Федеральной резервной системы США за I квартал 2020 года в стране средняя ставка по автокредиту на новую машину при сроке кредитования 48 месяцев составила 5,29%. Если растягивать срок до 60 месяцев, то ставка снижается в среднем до 5,15% годовых. Кредитные ставки на более короткие периоды кредитования Федрезерв США не считает.

По сравнению с концом 2019 года процентные ставки на автокредиты в США снизились. И даже с такими кредитными ставками в США остается более популярен лизинг. У него ниже по сравнению с кредитом ежемесячные платежи. При этом что лизинг, что кредит доступны в США и для новых, и для подержанных автомобилей, а оформить финансовую программу можно и в банке, и у автомобильного дилера.

Великобритания: рейтинг водителя влияет на ставку

В Великобритании популярно не только классическое автокредитование, знакомое россиянам, но и схема, аналогичная лизингу для физических лиц. Он позволяет взять хороший автомобиль с минимальным первоначальным взносом или вообще без него, ежемесячные платежи по такой схеме тоже будут небольшими. Когда срок лизинга подойдет к концу, водитель должен будет или перечислить солидный остаточный платеж, или отдать машину. При этом водитель не имеет права превышать прописанный в договоре годовой пробег и должен обслуживать автомобиль у официального дилера.

Процент по автокредиту в Великобритании прямо зависит от кредитной истории клиента. Водителям с хорошей историей сейчас могут индивидуально предложить минимальную ставку, в районе 3% годовых. Тем, у кого кредитный рейтинг плохой или очень плохой, займ оформят под 27−30% годовых. При этом, как и у нас, в Великобритании есть рекламные «нулевые» ставки, которые заявляют автопроизводители. Как и в России, все они предлагают собственные финансовые программы.

Франция: разброс небольшой

Во Франции разброс ставок по автокредитам куда меньше, чем в Великобритании, — максимальный процент не превышает 6. Новый автомобиль или автомобиль младше двух лет сейчас можно взять со ставкой до 5%, причем в нее будет входить фиксированные 4% годовых, а остаток формируется из других платежей по кредиту.

Германия: возможны отрицательные ставки

В Германии, как и в Великобритании, большое значение имеет кредитный рейтинг, правда, он не повлияет на ставку по автокредиту — лишь на принятие решения банком или посредниками. Оформить займ на машину можно и у тех, и у других, что выгоднее — решается в каждом случае индивидуально.

Ставки по автокредитам в Германии, естественно, варьируются, но 5% считается нормальным предложением. Лизинг будет выгоднее, лизинговая ставка составляет доли процента. В рамках специальных акций можно найти предложение даже с отрицательным процентом — такие методы стимулирования спроса в Германии не запрещены. Например, Mercedes сейчас предлагает седан А-Класса в лизинг со ставкой -1%.

А какие ставки сейчас в России?

По данным Центробанка у нас сейчас кредит на срок от 1 до 3 лет обойдется в среднем в 12,19% годовых, а на срок свыше трех лет — в 13,87%.

В России лизинг для физических лиц начал развиваться несколько лет назад, но конкурировать с кредитами пока не может. Исключение — программы автопроизводителей с возможностью обратного выкупа автомобиля. Эта схема напоминает лизинг и интересна российским покупателям, но тоже не стала таким хитом, как в США или Великобритании.

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