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21:22 (мск)

Экспертный клуб НРФ обсудит 5 главных вопросов к медиаиндустрии

Уже завтра в 10 утра эксперты приступят к обсуждению вызовов и задач, стоящих перед игроками рекламного рынка.

В дискуссии примут участие 14 лидеров медиакоммуникационного рынка, представляющих агентства, бренды, технологические компании, сейлз-хаусы, операторов наружной рекламы и ассоциации. Среди спикеров — первые лица компаний, генеральные и исполнительные директора, а также руководители департаментов. Модератором встречи выступит независимый эксперт Ксения Болецкая.

Эксперты обсудят, как изменилось потребительское поведение и что произошло после снятия большинства ограничительных мер. Кроме того, участники дискуссии определят особенности стратегии клиентского сервиса в 2020 году, дальнейшие сценарии медиапотребления. Так, на первой встрече Экспертного клуба НРФ будет представлено актуальное состояние трафика: интернет vs ТВ — кто выиграл от пандемии и что будет дальше?

Кроме того, спикеры рабочей встречи рассмотрят многоаспектную роль e-commerce в 2020 году.

Сегодня, как никогда, индустрии нужны измеримые, прозрачные и гибкие инструменты — они дают возможность оперативно адаптировать стратегии под меняющиеся условия. Причем это касается не только маркетинга, но и бизнеса в целом. Цифровые технологии, работающие в основе таких инструментов, позволяют компаниям быть более устойчивыми к внешним вызовам и получать максимум от своих ресурсов.
Любовь Пшеничникова
Директор по развитию стратегических партнерств, коммерческий департамент Mail.ru Group

И еще один вопрос, который обсудят участники дискуссии: «OOH-реклама: кризис или новые возможности?».

Итогом деятельности Клуба экспертов НРФ станет программа антикризисных действий, направленная на восстановление рынка после локдауна. Ознакомиться с полным составом спикеров и подписаться на трансляцию можно на сайте.

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