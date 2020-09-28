21:22 (мск)
Экспертный клуб НРФ обсудит 5 главных вопросов к медиаиндустрии
Уже завтра в 10 утра эксперты приступят к обсуждению вызовов и задач, стоящих перед игроками рекламного рынка.
В дискуссии примут участие 14 лидеров медиакоммуникационного рынка, представляющих агентства, бренды, технологические компании,
Эксперты обсудят, как изменилось потребительское поведение и что произошло после снятия большинства ограничительных мер. Кроме того, участники дискуссии определят особенности стратегии клиентского сервиса в 2020 году, дальнейшие сценарии медиапотребления. Так, на первой встрече Экспертного клуба НРФ будет представлено актуальное состояние трафика: интернет vs ТВ — кто выиграл от пандемии и что будет дальше?
Кроме того, спикеры рабочей встречи рассмотрят многоаспектную роль
Сегодня, как никогда, индустрии нужны измеримые, прозрачные и гибкие инструменты — они дают возможность оперативно адаптировать стратегии под меняющиеся условия. Причем это касается не только маркетинга, но и бизнеса в целом. Цифровые технологии, работающие в основе таких инструментов, позволяют компаниям быть более устойчивыми к внешним вызовам и получать максимум от своих ресурсов.
И еще один вопрос, который обсудят участники дискуссии: «OOH-реклама: кризис или новые возможности?».
Итогом деятельности Клуба экспертов НРФ станет программа антикризисных действий, направленная на восстановление рынка после локдауна. Ознакомиться с полным составом спикеров и подписаться на трансляцию можно на сайте.