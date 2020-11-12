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Экспертный клуб НРФ представил сценарии и прогнозы технологической трансформации
5 ноября участники Экспертного клуба НРФ обсудили технологическую трансформацию отрасли.
Этот год оказался турбулентным для всей медиакоммуникационной отрасли. С какими ожиданиями
Агентства смотрят оптимистично на
Классическая
Спикеры круглого стола отметили несколько путей построения обновленной экспертизы во взаимоотношениях с клиентами:
концентрация на прозрачном диалоге, вовлечение в бизнес за счет знаний о применении инвентаря;.
интеграция решений от агентств на основе экспертизы нового типа «люди, помноженные на технологии» (inhouse-модель);.
предложения готовых продуктов.
Ярон Фаризон, СЕО MediaCom, отметил что технологии следует рассматривать не как самоцель, а как средство достижения бизнес KPI. По мнению спикера, в настоящее время агентские предложения стали шире, но это не должно проявляться в конкуренции с компаниями, которые занимаются разработкой инновационных решений. Партнерство и интеграция имеющихся инструментов — это лучший способ для создания решения, нацеленного на рост бизнеса клиентов.
Успешные практики внедрения цифровых технологий изменяют рекламные процессы и текущие
В декабре Экспертный клуб НРФ продолжит обсуждение стратегических проблем и вопросов медиакоммуникационной отрасли.