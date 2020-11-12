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Экспертный клуб НРФ представил сценарии и прогнозы технологической трансформации

5 ноября участники Экспертного клуба НРФ обсудили технологическую трансформацию отрасли.

Этот год оказался турбулентным для всей медиакоммуникационной отрасли. С какими ожиданиями digital-игроки смотрят в будущее? Чего стоит ожидать от 2021 года? Рекламное сообщество не готово делать прогнозы в ближайшей перспективе, но есть ряд трендов, которые объективно воздействуют на цифровую экосистему: рост видеорекламы и совершенствование programmatic-закупок, продвижение в маркетплейсах, брендформанс и омниканальность кампаний.

Агентства смотрят оптимистично на digital-бюджетирование, а рекламодатели заинтересованы в качественном инвентаре и brand safety. Digital Experience Director Digitas Moscow (входит в Publicis Groupe Russia) Владимир Маклаков заявил о дефиците качественного контента.

Как отметил спикер, несмотря на бурные темпы производства креативных сообщений от лица рекламодателей, низкое качество контента в целом влияет на восприятие бренда.

Классическая бизнес-модель агентств больше не соответствует духу времени рынка. В кризисные времена рекламодатель особенно ждет быстрых и эффективных решений. На основе взаимовыгодных партнерских отношений при использовании технических возможностей площадок и агентского сервиса получается создавать актуальные для клиентов продукты. Гибкость и адаптация игроков рынка к внешним факторам делает очевидной конкуренцию за рекламодателя.

Спикеры круглого стола отметили несколько путей построения обновленной экспертизы во взаимоотношениях с клиентами:

  • концентрация на прозрачном диалоге, вовлечение в бизнес за счет знаний о применении инвентаря;.

  • интеграция решений от агентств на основе экспертизы нового типа «люди, помноженные на технологии» (inhouse-модель);.

  • предложения готовых продуктов.

Ярон Фаризон, СЕО MediaCom, отметил что технологии следует рассматривать не как самоцель, а как средство достижения бизнес KPI. По мнению спикера, в настоящее время агентские предложения стали шире, но это не должно проявляться в конкуренции с компаниями, которые занимаются разработкой инновационных решений. Партнерство и интеграция имеющихся инструментов — это лучший способ для создания решения, нацеленного на рост бизнеса клиентов.

Технологическая трансформация отрасли необходима для дальнейшего роста рынка.

Успешные практики внедрения цифровых технологий изменяют рекламные процессы и текущие бизнес-модели. Инновации позволяют игрокам рынка автоматизировать более простые процессы, особенно в работе с данными. С другой стороны, стоит признать, что внутренние изменения digital-экосистемы осложняют отношения между агентствами-селлерами-площадками-клиентами.

В декабре Экспертный клуб НРФ продолжит обсуждение стратегических проблем и вопросов медиакоммуникационной отрасли.

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