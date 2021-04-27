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08:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новейший смартфон Xiaomi только два дня будут продавать с отличной скидкой

Аттракцион невиданной щедрости от известного китайского высокотехнологичного бренда Xiaomi, уже вошедшего в тройку компаний с самыми популярными у покупателей смартфонами в мире. Только в день премьеры 28 и 29 апреля на АлиЭкспресс новый Xiaomi Redmi Note 10S, обладающего крутой 64-мегапиксельной четырехъядерной камерой Helio, будут продавать со скидкой до 30 процентов!

Отметим, что если верить матчасти, количество смартфонов, участвующих в акции, крайне невелико и составляет всего лишь 2000 штук. Так что, если вы планируете стать счастливым обладателем нового Xiaomi со скидками на AliExpress, вам стоит поторопиться и купить ее как можно раньше после старта флеш-распродажи 28 апреля в 10.00 по московскому времени.

Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S

Новейший смартфон Xiaomi Redmi Note 10S с 64-мегапиксельной четырехъядерной камерой станет отличный приобретением для любителей фотографировать и не менее сильно порадует тех, кто мечтал о крутом и быстром смартфоне за вменяемые деньги. Не упустите свой шанс: только два дня в рамках флеш-распродажи 28 и 29 апреля новинка от Xiaomi будет продаваться с отличной скидкой почти в 30%!

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В отзывах пишут:
  • Отличный телефон - качество сборки, материалов и характеристики все на высоком уровне. NFC есть!!! Поэтому оптимальный выбор. Быстрая отправка и доставка. По промоакции 28-29 апреля на Алиэкспресс за такую цену - вообще топ!
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S

Тем же, кому покупка смартфона на данный момент неактуальна, предлагаем посмотреть другие гаджеты, которые сейчас тоже продаются с хорошими скидками на AliExpress.

Складной самокат

Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку. Заказывайте через доставку из России.

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  • Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью!
Складной самокат
Зонт с фонарем и подсветкой

Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России..

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  • Отличный зонт. Фонарь встроенный светит хорошо. По краю зонта светоотражающая полоса. Заказом доволен. Спасибо. Рекомендую
Зонт с фонарем и подсветкой
Электрическая газонокосилка

Электрическая газонокосилка Greenworks 1200W с мощным двигателем на 1200 Ватт отвечает за право быть лучшим товаром для дома и сада. Ширина скашивания 33 см. Косилка сочетает в себе две функции — мульчирование и сбор травы в травосборник. Травосборник объемом 25 литров имеет гибридное строение — надежный каркас и складывающийся мешок. Таким образом, им удобно пользоваться и при этом он не занимает много места при хранении. Основным достоинством этой газонной косилки являются малые габариты и легкий вес, всего 6,9 кг. Это позволяет работать на небольших извилистых участках с максимальным комфортом. Для экономии пространства при хранении ручка газонокосилки складывается. Конечно, обязательным элементом безопасности является кнопка-предохранитель от случайного включения.

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В отзывах пишут:
  • Мега быстрая доставка! Косилка отличная, вторую уже беру. Первая два года отходила. Проходила бы больше, да сам виноват — пускал ее по камням.
Электрическая газонокосилка
Умные кроссовки

Последний писк моды и настоящая революция в обувной промышленности - умные кроссовки с микрочипом, который крепится либо к самим кроссовкам, либо в специальную стельку к любой обуви и подсчитывает шаги. Служит полноценной заменой фитнес-браслетам. Лучшие умные кроссовки на АлиЭкспресс сейчас можно купить с хорошей скидкой.

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  • Обувь удобная и красивая. Использую для игры в волейбол и тренировки в фитнесе. При беге хорошо обдувается передняя верхняя часть. Снизу стопе немного жарковато, но терпимо. Важно, что подошва цепкая и не скользит, и достаточно амортизирует. Тряпочная часть устойчива к воде (видимо, есть специальная подкладка). Чувствуется качество, думаю, долго послужат.
Умные кроссовки
Чип для умных кроссовок

Микросхема с Bluetooth - составляющая “умных” кроссовок. К сожалению, они поставляются без нее. Если подумываете купить смарт-кроссовки, добавляйте в корзину сразу и микрочип.

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В отзывах пишут:
  • Классная вещь, полноценный датчик для измерения и подсчета шагов а-ля браслета мибэнд, только здесь она аккуратно укладывается в либо специальную обувь, либо в специализированную стельку. Пришло, кстати, без батарейки.
Чип для умных кроссовок
Беспроводная цепная пила

Если бы мы захотели описать электрическую цепную мини-пилу одной строкой, то это было бы: «Практичная, быстрая скорость и низкое энергопотребление». Двигатель из чистой меди обеспечит сильную мощность и быструю резку, что повышает эффективность вашей работы. Переключатель отличного качества: можете регулировать плавно регулировать скорость по своему усмотрению. Высококачественная направляющая цепь, глубокая закалка приводит к более износостойкой и гладкой резке. Благодаря компактным габаритам вы можете держать инструмент одной рукой: вес всего около 0,7 кг и общая длина составляет всего 33 см. Специальная направляющая пластина, шарик из вольфрамовой стали не нужно смазывать, так что машина уменьшает сопротивление во время работы и уменьшает износ. На данный алиэкспресс товар для дома и сада действует функция ускоренной доставки из России.

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  • Довольно не плохая пила, но не для совсем уж больших веток/бревен. Немного слабовата, но опять же, смотря что пилить. Маленькие и средние ветки пилятся данной пилой просто на ура, с большими - чуть сложнее, но все же можно. Брал доставку из России, дошла меньше чем за неделю.
Беспроводная цепная пила
Крутые беспроводные наушники

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

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  • Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила.
Крутые беспроводные наушники
Электротренажер для пресса

Почем стоит купить? Потому что в зал идти не всегда хочется, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB-кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

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  • Доставка менее недели. В комплекте инструкция. Три накладки и три блока, а также кабель для зарядки. Зарядка всех блоков может осуществляться одновременно, за счет трех ответвлений. Итак, изделие просто в использовании. Всего 6 режимов, переключаются нажатием кнопки М. А также есть регулятор мощности +-. Прибор интересный. Я новичок в этом плане, спортом давно не занималась. Уже 1 и 2 уровни мощности для меня довольно ощутимы. Определенно присутствует стимуляция мышц
Электротренажер для пресса
Мощный светодиодный фонарик

Тактический светодиодный фонарик обладает ярким и ослепляющим светом. То, что нужно для охоты, езды на велосипеде, альпинизма, кемпинга или другого активного отдыха. Противоскользящий дизайн и водонепроницаемый USB штекер. Четырехуровневый дисплей заряда. Фонарик на шнурке легко помещается в ладони. Купив данный товар для дома и сада, избегайте воздействия непосредственно на глаза. Закажите сейчас с помощью функции ускоренной доставки из России.

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В отзывах пишут:
  • Заказ получил, упакован отлично, привез курьер, доставка быстрая. Фонарь зверюга! Какой комплект заказал, то и доставили. Аккумулятор 26650, время работы не испытывал, потом отпишусь. Корпус металл. Соответствует описанию. Светит отлично! Живу на четвертом этаже, у машин спокойно читаются номера, все видно у дома напротив. Кто-то писал, что радуется как ребенок, так вот я тоже. Спасибо Алиэкспресс, продавцу, доставке СДЭК.
Мощный светодиодный фонарик
Фитнес-трекер

Самая популярная модель фитнес-трекера от известного бренда. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.

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В отзывах пишут:
  • Все супер: упаковано хорошо, товар качественный, я довольна! При сопряжении с приложением прилетели обновы, язык поменяла в настройках. Сенсор чуткий, браслет удобный и приятный на ощупь. Коннектила с Хонор 20про, всё отлично. В этот раз взяла с дополнительным металлическим браслетом, удобный и хорошо сидит на руке.
Фитнес-трекер
Беспроводная дрель

Небольшая многофункциональная беспроводная дрель — незаменимая в хозяйстве штука. Продается с аккумуляторами, набором сверл и сумкой для хранения и транспортировки. Обратите внимание, некоторые варианты комплектации можно приобрести с быстрой и удобной доставкой со склада в РФ. Количество этого товара ограничено.

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В отзывах пишут:
  • Вчера опробовал шуруповерт на даче, устанавливал антенну. Шурик отличный! Загонял шурупы в дерево, как в масло. Также сверлил им отверстия под стойку для антенны, отработал на ура! В общем, пока одни положительные эмоции. Я доволен.
Беспроводная дрель
Умная колонка «Капсула»

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Она большущая) интересная игрушка, качество звука отличное, функций достаточно, товаром довольна. Продавец отправлял товар целый месяц и не отвечал на сообщения. Но после отправки, товар пришёл за 4 дня до двери.
Умная колонка «Капсула»
Переносной велосипедный мини-насос

Велосипедный мини-насос IQ310 INBIKE суперлегкий. Подходит для горного, шоссейного или складного велосипеда. В комплект товара для дома и сада на алиэкпресс входят: насос, держатель для насоса, винт, застежка «липучка». Автомобильный и спортивный тип клапана, удобен для переноски (20 см / 7,8 дюймов). Поставляется в комплекте с воздушным манометром. Товары отправляются со склада в течение 24 часов. Заказывайте алиэкспресс-товар по ускоренной доставке на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Продавец отправил очень быстро. До Уфы посылка за 6 дней дошла. Насос на первый взгляд неплох. Манометр показывает, вроде, актуальную информацию. До 7 очков накачал, дальше уже тяжеловато. В принципе для шоссера отличный вариант. Единственный нюанс, на раму крепить не стоит, так как есть риск потерять и не заметить. У меня есть поясная сумка, катаю с ней, так вот туда две камеры, данный качок и набор шестигранников вошли отлично.
Переносной велосипедный мини-насос
Стильные смарт-часы

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с  доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!

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  • Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже.
Стильные смарт-часы
Умная винная пробка

Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.

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В отзывах пишут:
  • Описание точное. Пробка именно то, что и ожидалось. Доставка три недели. Что довольно таки быстро для небольшой коробочки.
Умная винная пробка
Стильные смарт-часы Xiaomi

У вас есть уникальная возможность приобрести крутые смарт-часы со скидкой в 33%. Известный бренд, стильный дизайн, металлический корпус, который обеспечивает отличную защиту от ударов, 12 спортивных режимов, 30 дней без подзарядки, монитор сердечного ритма, функция управления музыкой, уведомления практически всех приложений смартфона и много чего другого.

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В отзывах пишут:
  • Очень быстрая доставка! Часы классные, очень круто смотрятся на руке, легкие. Приехали полностью разряженные, заряжались около часа. Полдня их таскаю с постоянно включенным датчиком сердцебиения и разрядились на 3 процента. Интерфейс не тормозит, все работает достаточно шустро. С телефоном соединились легко, настроил минут за 5 приложение.
Стильные смарт-часы Xiaomi
Электрическая зубная щетка по суперцене

Водонепроницаемая щетка с таймером, 4 режимами работы и работой до 30 дней без подзарядки. Поставляется с 3 сменными головками в комплекте. Товар доставляют быстро из России.

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В отзывах пишут:
  • Суперщётка, супердоставка, советую всем. Спасибо. Сразу заказал вторую, подруге очень понравилась.
Электрическая зубная щетка по суперцене
Классный ноутбук

Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.

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В отзывах пишут:
  • Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро.
Классный ноутбук
Цифровой деревянный будильник

Светодиодный деревянный будильник отлично впишется в интерьер вашей спальни или офиса. Прибор с голосовым управлением, помимо прямых «обязанностей», также сообщит о температуре. Питаются часы как через USB, так и от 3-х ААА батареек (не входят в комплект). Яркость можно регулировать самостоятельно. Ускоренная доставка из России.

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В отзывах пишут:
  • Пришло в хорошем состоянии, все работает. Подсветка регулируемая, градусы показывают точную информацию. Остался доволен как слон.
Цифровой деревянный будильник
Волшебная швабра

Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду  и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.

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В отзывах пишут:
  • Швабра хорошего качества и выглядит очень прочной. Очень удобна в использовании. Соскабливающая лента может легко вытереть воду без каких-либо следов.
Волшебная швабра
Чехол для автомобиля с подогревом

Универсальный подогреваемый чехол для комфортной поездки сделан из высококачественной дышащей ткани. Высокопрочный провод с подогревом и интеллектуальная тепловая защита. Отлично впишется в салон любого авто. Заказывайте с функцией ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка. Продавец на связи. Выглядит красиво. Греет. Сегодня у нас -33. Сегодня получил. Тепло.
Чехол для автомобиля с подогревом
Мини-дрон с камерой 4K

Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.  

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В отзывах пишут:
  • Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Мини-дрон с камерой 4K
Цветные беспроводные наушники

Лучшие беспроводные наушники с алиэкспресс в эту грандиозную распродажу можно купить по смешным ценам. Яркие, водонепроницаемые наушники-капли отлично подойдут как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Имеют защиту от отпечатков пальцев и устойчивы к царапинам. В режиме разговора держат заряд около двух часов, а время воспроизведения музыки составляет до 3 часов. Для выбора доступны шесть разных цветов. 

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В отзывах пишут:
  • Наушники супер, сразу подключаются без проблем. Мои первые беспроводные наушники. Звук приличный. Трек отслеживался полностью. Брала белые маме и желтые себе. Мама тоже довольна.
Цветные беспроводные наушники
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