«Коломенский» выкупил российский бизнес Fazer

В параметр соглашения вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве. В «Коломенском» уточнили, что на предприятиях работают 2000 человек. Приобретение российского бизнеса Fazer откроет для холдинга Северо-Западный федеральный округ и позволит увеличить присутствие на кондитерском рынке, а также заняться замороженными хлебными полуфабрикатами.
Владелец «Коломенского» Алексей Тулупов отметил, что сделка позволит холдингу объединить логистические потоки и расширить географию присутствия. «Мы продолжим развивать торговые марки “Хлебный Дом”», — добавил Тулупов.
6 марта Fazer остановила экспорт и инвестиции в Россию, после чего объявила о прекращении всей деятельности в стране. 27 марта Fazer объявила о смене своего названия в России на «Хлебный дом» для продолжения работы. «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отмечали в пресс-службе компании. В середине апреля стало известно, что Fazer ищет покупателей для российского бизнеса.