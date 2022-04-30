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13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Около 500 вагонов с газом оказались под угрозой взрыва в Польше из-за санкций

Около 500 вагонов сжиженного газа оказались под угрозой взрыва в Польше из-за санкций, наложенных на дочернюю компанию «Новатэк» Novatek Green Energy. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», — говорится в сообщении Novatek Green Energy.

В компании утверждают, что длительный простой вагонов на путях может привести к выбросу газа в атмосферу и его возгоранию. Речь идет о 40 миллионах литров газа пропан-бутан, которые необходимо немедленно доставить в перегрузочные терминалы.

«Из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении», — заключили в компании.

Ранее польские власти обязали Novatek Green Energy передать свою газотранспортную инфраструктуру под управление местным компаниям.

Во время загрузки произошла ошибка.
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