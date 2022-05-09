Премьер Японии заявил о запрете на импорт российской нефти

«Сегодня ночью я участвовал в видеоконференции лидеров “группы семи”, мы провели с лидерами стран G7 и президентом Зеленским откровенный обмен мнениями и смогли снова подтвердить солидарность “семерки” с Украиной. Что касается нефти, то для нашей страны, во многом зависящей от импорта энергоресурсов, это очень тяжелое решение, но сейчас время, когда единство G7 важнее всего. С учетом заявления лидеров “семерки” мы решили принять меру по запрету импорта российской нефти. Япония продолжит для защиты мирового порядка тесно взаимодействовать с G7 и другими странами», — сказал Кисида.
В то же время он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2» по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю.
Что касается импорта нефти из принадлежащей нашей стране доли (в проектах), то с учетом того, что они вносят вклад в долгосрочное, дешевое и стабильное обеспечение энергией, мы будем сокращать его поэтапно, чтобы минимизировать отрицательное влияние на жизнь населения и деловую активность.
В воскресенье состоялась видеоконференция лидеров G7 с участием Владимира Зеленского. В заявлении лидеров по итогам конференции говорится о стремлении «постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти». Это будет сделано поэтапно, обеспечивая альтернативные поставки. Также лидеры намерены ускорить процесс избавления от зависимости от ископаемого топлива и перехода к чистой энергетике.
Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России не было доступа к «ключевым сервисам», будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ «распространять свою пропаганду», будут продолжать кампанию против российских финансовых элит и их семей.