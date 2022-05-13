14:05 (мск),
Как в России наращивают импортозамещение: реальные истории
Отечественные производители адаптируются к текущим условиям и переориентируются на новые рынки.
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Российские компании разрабатывают и ставят на поток новые технологии, материалы, промышленное оборудование для «перезапуска» экономики.
Находить заказчиков отечественным производителям и проводить закупки импортозамещающих товаров, аналогов санкционной продукции и оригинальных товаров, произведенных в России, помогает новая цифровая платформа «Биржа импортозамещения».
В онлайн-сервисе заказчики публикуют запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики направляют свои предложения о цене и предлагают аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.
За месяц работы на платформу пришли более 4 тысяч новых поставщиков, количество ценовых запросов превысило 80 тысяч, а сумма сделок достигла почти 2,5 млрд рублей.
Получить доступ к платформе можно тут.
Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» российские производители инновационных и высокотехнологичных товаров укрепляют деловые связи и заключают контракты с компаниями из Африки, стран Персидского залива, Таможенного Союза.
Компании получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. Кроме того, производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов и анализа зарубежного рынка.
Государство финансирует участие экспортеров в международных выставках и деловых миссиях, выделяет транспортные субсидии.
Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.
Экспортеры по всей стране уже получили новые возможности для развития производства и расширения географии поставок.
Так, пермский производитель вендинговых аппаратов «Живая Вода» открыл 50 новых рабочих мест благодаря контрактам на экспорт, а его продукция теперь используется в 24 странах мира. Благодаря участию в выставке VEND EXPO 2022 компания заключила три контракта с зарубежными предпринимателями на поставки аппаратов по очистке и продаже воды. Общая сумма продаж — 27 млн рублей.
К слову, в пермских аппаратах используются только отечественные или закупленные у дружественных стран комплектующие.
«Сейчас мы запустили производство аппаратов с облегченной модификацией и ценником ниже до 30%. Такое решение в связи с ростом курса валют и санкциями нашло своего потребителя, поскольку каждый наш аппарат приносит средний доход в районе 25 тысяч рублей в месяц и помогает развивать малое предпринимательство в стране и в мире», — рассказал основатель «Живой Воды» Вячеслав Вяткин.
В Самарской области резидент «Жигулевской долины» производит уникальные для российского рынка станки по резке металла. Разработал лазерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) инжиниринговый центр «Прикладная механика» — компания-первопроходец в этой области на уровне страны.
Кстати, станки проектируют и собирают на собственном производстве в Тольятти. Уже реализовано более 550 единиц продукции клиентам в России и странах СНГ.
В 2020 году компания стала резидентом технопарка «Жигулевская долина», а в 2021 году — участником инновационного центра «Сколково».
А малые и средние предприятия Волгоградской области начали выпускать востребованную импортозамещающую химическую продукцию. Так, волгоградский производитель промышленных химических составов «Термалком» переориентируется на отечественные рынки.
На базе «Термалком» производятся уникальные теплоизоляционные составы торговой марки «Астратек», водно-дисперсионные краски и грунтовки GROSS — всего более 20 разновидностей химических составов.
Помимо активной реализации продукции в России, теплоизоляторы производства «Термалком» экспортируются за рубеж: в Китай, ОАЭ, страны СНГ.
Интересно, что в 2021 году торговая марка «Астратек» получила зарегистрированный товарный знак на территории Китайской Народной Республики. Бренд активно продвигается на отечественных маркетплейсах и торговых онлайн-площадках в сфере строительства и производства.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы отечественным производителям было проще выйти на международные рынки благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.