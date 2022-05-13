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00:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Туроператоры должны россиянам 40 млрд руб. за отмененные после 24 февраля туры

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что задолженность туроператоров за оплаченные и отмененные после 24 февраля туры за рубеж достигла 40 млрд руб. По ее словам, начать возвращать деньги можно при условии, что хотя бы часть зарубежных направлений снова откроют.

Источник: Depositphotos

Догузова выступила на заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Она назвала образовавшийся долг перед туристами огромным.

«Начать его каким-то образом выплачивать туристам можно только при условии, если хотя бы несколько массовых направлениях будут открыты. По-другому никак. Потому что эти деньги уже внесены поставщикам услуг, проплачены в гостиницы, за какие-то экскурсии и так далее», — пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).

У российских туристов возникли проблемы на фоне введения санкций против России из-за ее военной операции на Украине. В частности, Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Литва, Чехия и Эстония приостановили выдачу виз россиянам, Нидерланды больше не выдают краткосрочные визы. Власти Польши предлагают ограничить выдачу россиянам шенгенских виз.

Лаура Кеффер

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