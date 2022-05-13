The Economist: Россия получила рекордный торговый профицит из-за санкций

«Импорт сократился из-за санкций… российским потребителям и фирмам стало сложнее приобретать западные товары. При этом экспорт выстоял, санкции не мешают поставкам нефти и газа остальному миру, а рост цен на энергоносители увеличил доходы Москвы», — говорится в публикации.
В результате, по мнению аналитиков, активное сальдо торгового баланса России в ближайшие месяцы поставит рекорд.
При этом эффективность финансовых санкций против России скорее всего уже достигла, и даже если Европа запретит импорт российской нефти, эмбарго будет вводиться постепенно и очень медленно, резюмировалось в статье.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.