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13:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter

Илон Маск заявил, что приостанавливает сделку по покупке Twitter. Это необходимо, чтобы выяснить сколько процентов аккаунтов соцсети являются спамовыми и фейковыми. Акции Twitter в связи с этим падали более чем на 20%, бумаги Tesla — дорожают на 5,6%.

Источник: Reuters

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым спамовые/фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», — написал Маск в Twitter.

По данным investing.ru, на новостях о приостановке сделки акции Twitter к открытию торгов снижаются на 18% (на 13:34 мск), Tesla, основанной Маском — растут на 5,60%.

Илон Маск в апреле достиг соглашения о покупке Twitter вместе с другими бизнесменами за $44 млрд. Миллиардер считает, что Twitter должен вернуть себе доверие пользователей, в том числе и через возвращение на платформу свободы слова. Ранее WCJ сообщала, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в связи с несвоевременным раскрытием Илоном Маском информации о покупке части акций компании.

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