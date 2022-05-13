Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым спамовые/фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей», — написал Маск в Twitter.
По данным investing.ru, на новостях о приостановке сделки акции Twitter к открытию торгов снижаются на 18% (на 13:34 мск), Tesla, основанной Маском — растут на 5,60%.
Илон Маск в апреле достиг соглашения о покупке Twitter вместе с другими бизнесменами за $44 млрд. Миллиардер считает, что Twitter должен вернуть себе доверие пользователей, в том числе и через возвращение на платформу свободы слова. Ранее WCJ сообщала, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в связи с несвоевременным раскрытием Илоном Маском информации о покупке части акций компании.