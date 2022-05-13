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19:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия назвала вынужденной остановку поставок электричества в Финляндию

Дочерняя компания российской «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — сообщила, что прекращение поставок электричества в Финляндию было вынужденным, поскольку страна не платила за электроэнергию с 6 мая.

Источник: Reuters

«К сожалению, вынуждены констатировать, что за объемы, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая, средства до сих пор не поступили на наш банковский счет. Эта ситуация является исключительной и произошла впервые за более чем двадцать лет истории торговли», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее сегодня финская компания Fingrid, управляющая электросетями страны, сообщила, что RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию с 01:00 14 мая.

В сообщении компании говорилось, что поставки остановлены «из-за сложностей с приемом платежей». При этом Fingrid сообщил, что рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.

По данным «Интер РАО» (единый российский оператор экспорта и импорта электроэнергии), по итогам 2021 года экспорт электроэнергии из России составил 21,77 млрд кВтч (максимум за последние 10 лет). Из них на Финляндию пришлось 8,2 млрд кВтч (37% от общего количества). С 24 апреля Fingrid на треть ограничит импорт электроэнергии из России — до 900 МВт с 1300 МВт.

Анастасия Ларина

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