Выплаты по ОСАГО и КАСКО стали реже покрывать ремонт

Если клиент подписывает соглашение о добровольном увеличении срока, то машину направляют на ремонт, но если отказывается от такой опции, то компания выдает деньги за вычетом износа, уточнил специалист. Он добавил: если автомобилю более 10 лет, то сумма компенсации уменьшается на 50%. Хватит ли ее на восстановление машины, будет зависеть от сложности ремонта.
В сложившихся условиях лимит стоимости ремонта и выплат по ОСАГО в 400 тыс. рублей может стать недостаточным, указал Сергей Ефремов.
Ранее лимит тоже мог не покрыть восстановление, однако сейчас подобные ситуации участились, сообщил он.
В страховых компаниях подтвердили, что их клиенты чаще стали сталкиваться с ситуациями, когда цена ремонта превышает страховую сумму.
Из-за этого немалая доля автовладельцев заключает дополнительные договоры страхования, рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Аналогичная услуга по КАСКО есть и у других страховщиков.
В «Абсолют страховании», например, доплату внесли порядка 20% клиентов, а в «Ингосстрахе» — около 17%, рассказали представители компаний.