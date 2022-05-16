13:15 (мск), источник: © РИА Новости
McDonald’s уходит с российского рынка
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. McDonald’s принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса, говорится в пресс-релизе компании.
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«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald’s объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — говорится в сообщении.