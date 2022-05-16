Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня

«Сервис Gett доступен в России до 1 июня. Как отмечено в письме, отправленном таксопаркам, до этого времени мы обязуемся выполнить все свои обязательства по поездкам», — говорится в сообщении.
В марте головной офис компании принял решение о реорганизации российского подразделения. В свою очередь в пресс-служба Gett в России тогда уточнили, что локальный офис пока не получал информации о реорганизации и продолжает работать в обычном режиме.
Gett — онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. Головной офис компании находится в Израиле.