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19:11 (мск), источник: © РИА Новости

Сервис заказа такси Gett прекратит работу в России с 1 июня

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сервис такси Gett будет доступен в России до 1 июня, в этот период компания обязуется выполнять все свои обязательства, сообщили РИА Новости в компании.

Источник: © РИА Новости

«Сервис Gett доступен в России до 1 июня. Как отмечено в письме, отправленном таксопаркам, до этого времени мы обязуемся выполнить все свои обязательства по поездкам», — говорится в сообщении.

В марте головной офис компании принял решение о реорганизации российского подразделения. В свою очередь в пресс-служба Gett в России тогда уточнили, что локальный офис пока не получал информации о реорганизации и продолжает работать в обычном режиме.

Gett — онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения. Головной офис компании находится в Израиле.

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