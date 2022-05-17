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13:44 (мск), источник: Аргументы и факты

На сколько и когда повысят тарифы на ЖКХ?

Летом в России подорожают услуги ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

С 1 июля в России подорожают услуги ЖКХ, сообщил замглавы Минстроя России Алексей Ересько. По словам чиновника, тарифы не поднимаются «выше установленных предельных индексов». Изменение тарифов на коммунальные услуги (горячую, холодную воду, отопление, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) в среднем составит 4%.

«Тарифы на услуги ЖКХ изменяются раз в год, 1 июля. Не допускается повышение платы за эти услуги выше установленных предельных индексов. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», — сказал Ересько.

На 2022 год тарифы на услуги ЖКХ утверждены распоряжением № 3073-р правительства.

Как изменятся тарифы ЖКХ в 2022 году?

Согласно распоряжению кабмина, коммунальные платежи вырастут в среднем на 3,5−5%. Максимальное повышение ждет жителей Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, Чечни и Татарстана — более чем на 6%.

  1. Республика Адыгея 4,6
  2. Республика Алтай 3,4
  3. Республика Башкортостан 4,4
  4. Республика Бурятия 4
  5. Республика Дагестан 6
  6. Республика Ингушетия 4,7
  7. Кабардино-Балкарская Республика 5,4
  8. Республика Калмыкия 4,2
  9. Карачаево-Черкесская Республика 4,6
  10. Республика Карелия 4,2
  11. Республика Коми 4,1
  12. Республика Крым 6,2
  13. Республика Марий Эл 3,2
  14. Республика Мордовия 5
  15. Республика Саха (Якутия) 6
  16. Республика Северная Осетия — Алания 4,7
  17. Республика Татарстан 6,2
  18. Республика Тыва 4
  19. Удмуртская Республика 3,4
  20. Республика Хакасия 4
  21. Чеченская Республика 6,5
  22. Чувашская Республика 3,4
  23. Алтайский край 3,8
  24. Забайкальский край 5
  25. Камчатский край 3,8
  26. Краснодарский край 4,2
  27. Красноярский край 4
  28. Пермский край 4,4
  29. Приморский край 4,5
  30. Ставропольский край 3,4
  31. Хабаровский край 3,8
  32. Амурская область 4,5
  33. Архангельская область 4,2
  34. Астраханская область 5
  35. Белгородская область 4
  36. Брянская область 4
  37. Владимирская область 3,4
  38. Волгоградская область 4
  39. Вологодская область 3,4
  40. Воронежская область 5,3
  41. Ивановская область 3,4
  42. Иркутская область 3,7
  43. Калининградская область 3,4
  44. Калужская область 3,4
  45. Кемеровская область — Кузбасс 4,5
  46. Кировская область 4
  47. Костромская область 3,4
  48. Курганская область 4
  49. Курская область 4,5
  50. Ленинградская область 3,4
  51. Липецкая область 4,9
  52. Магаданская область 4
  53. Московская область 4,5
  54. Мурманская область 4,5
  55. Нижегородская область 4,4
  56. Новгородская область 5
  57. Новосибирская область 5,2
  58. Омская область 5,3
  59. Оренбургская область 5,4
  60. Орловская область 4
  61. Пензенская область 3,4
  62. Псковская область 4
  63. Ростовская область 3,8
  64. Рязанская область 3,9
  65. Самарская область 3,8
  66. Саратовская область 5
  67. Сахалинская область 3,9
  68. Свердловская область 2,9
  69. Смоленская область 4,6
  70. Тамбовская область 4,5
  71. Тверская область 3,4
  72. Томская область 5,2
  73. Тульская область 4,9
  74. Тюменская область 3,4
  75. Ульяновская область 3,4
  76. Челябинская область 3,4
  77. Ярославская область 4,5
  78. Город Москва 6
  79. Город Санкт-Петербург 6,3
  80. Город Севастополь 6,2
  81. Еврейская автономная область 4,2
  82. Ненецкий автономный округ 3,8
  83. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3,4
  84. Чукотский автономный округ 3,3
  85. Ямало-Ненецкий автономный округ 3,4

Источник:
http://government.ru/docs/all/137241/

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