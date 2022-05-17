13:44 (мск), источник: Аргументы и факты
На сколько и когда повысят тарифы на ЖКХ?
Летом в России подорожают услуги ЖКХ.
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С 1 июля в России подорожают услуги ЖКХ, сообщил замглавы Минстроя России Алексей Ересько. По словам чиновника, тарифы не поднимаются «выше установленных предельных индексов». Изменение тарифов на коммунальные услуги (горячую, холодную воду, отопление, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) в среднем составит 4%.
«Тарифы на услуги ЖКХ изменяются раз в год, 1 июля. Не допускается повышение платы за эти услуги выше установленных предельных индексов. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», — сказал Ересько.
На 2022 год тарифы на услуги ЖКХ утверждены распоряжением № 3073-р правительства.
Согласно распоряжению кабмина, коммунальные платежи вырастут в среднем на 3,5−5%. Максимальное повышение ждет жителей Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, Чечни и Татарстана — более чем на 6%.