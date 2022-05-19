Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России

Он пояснил, что у Анкары есть связи и с Москвой, и с Киевом.
«С Россией у нас проект АЭС “Аккую”. В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник», — сказал Эрдоган.
«Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их», — подчеркнул президент.
По словам Эрдогана, у него нет намерений разрывать отношения ни с российским лидером, ни с президентом Украины.
«Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна», — отметил он.
О том, что Турция не может позволить себе конфликт с Россией, писал журнал National Interest. По его информации, российские поставки на 45 процентов обеспечивают страну газом, на 17 процентов — нефтью и на 70 процентов — пшеницей, важную роль играет и туристический поток, который в прошлом году составил почти пятую часть от всех приезжающих в Турцию путешественников.
Эрдоган подтвердил, что Турция будет действовать в этом вопросе решительно и скажет нет партнерам по альянсу.
После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Некоторые государства объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.