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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России

АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Турция не может отказаться от отношений с Россией, от российского газа, это стратегический вопрос, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Источник: AP 2022

Он пояснил, что у Анкары есть связи и с Москвой, и с Киевом.

«С Россией у нас проект АЭС “Аккую”. В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник», — сказал Эрдоган.

Кроме того, Турция получает из России половину необходимого ей газа, добавил он.

«Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их», — подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, у него нет намерений разрывать отношения ни с российским лидером, ни с президентом Украины.

«Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна», — отметил он.

О том, что Турция не может позволить себе конфликт с Россией, писал журнал National Interest. По его информации, российские поставки на 45 процентов обеспечивают страну газом, на 17 процентов — нефтью и на 70 процентов — пшеницей, важную роль играет и туристический поток, который в прошлом году составил почти пятую часть от всех приезжающих в Турцию путешественников.

Кроме того, Анкара заявляла, что не поддержит заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

Эрдоган подтвердил, что Турция будет действовать в этом вопросе решительно и скажет нет партнерам по альянсу.

После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Некоторые государства объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.

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