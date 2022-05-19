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18:43 (мск), источник: ТАСС

Ретейлер одежды LPP продаст российское подразделение китайскому консорциуму

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Польский ретейлер одежды LPP (управляет брендами Reserved, House) принял решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. Об этом говорится в сообщении компании.

Источник: Reuters

«Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — говорится в сообщении.

В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании, отмечается в сообщении.

Также московский офис ретейлера уточнил, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании, добавляется в материале.

«Московский офис уточняет, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании», — говорится в сообщении.

Ранее компания LPP сообщала, что закрыла все свои магазины на территории России. Также компания полностью приостановила транспортировку товаров в Россию и инвестиции в РФ, онлайн-продажи всех своих брендов. Позже компания сообщила о намерении продать российское подразделение.

О компании

Акционерное общество LPP — польская компания, которая занимается дизайном, производством и дистрибуцией одежды и управляет брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Сеть продаж компании состоит из более чем двух тысяч магазинов в 26 странах.

Во время загрузки произошла ошибка.
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