Ретейлер одежды LPP продаст российское подразделение китайскому консорциуму

«Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — говорится в сообщении.
В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании, отмечается в сообщении.
«Московский офис уточняет, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании», — говорится в сообщении.
Ранее компания LPP сообщала, что закрыла все свои магазины на территории России. Также компания полностью приостановила транспортировку товаров в Россию и инвестиции в РФ, онлайн-продажи всех своих брендов. Позже компания сообщила о намерении продать российское подразделение.
Акционерное общество LPP — польская компания, которая занимается дизайном, производством и дистрибуцией одежды и управляет брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Сеть продаж компании состоит из более чем двух тысяч магазинов в 26 странах.