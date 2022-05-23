В России создали уникальную систему предупреждения столкновения вертолетов

«МСНВО-2010 — первая отечественная уникальная система, аналогов которой нет, предназначена для вертолетов и крупногабаритных беспилотников. Предупреждает, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с воздушными судами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — сказал Бабуров на проходящей в Москве выставке HeliRussia.
Испытания начнутся в июне на вертолете Ми-171А3, отметил собеседник и пояснил, что изначально система была пассивной, а теперь работает с активной пеленгацией.
«Только принимала сигнал, смотрела, кто вокруг. А теперь она сама подаёт сигнал. Это уникальная разработка — все “мозги” уместить в одну эту маленькую коробку», — сказал гендиректор.
Американская компания Collins, которая долгие годы была фактически монополистом на мировом рынке таких систем для воздушных судов, только запускает подобный аналог для вертолетов и беспилотников в производство, заявил Бабуров.
Система МСНВО-2010 предназначена абсолютно для всех типов вертолетов и больших беспилотников, добавил он.