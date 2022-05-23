Путин похвалил экономический блок за работу в условиях санкций

«Да, конечно, все непросто. Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий, и в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект», — сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Владимир Путин добавил, что экономика страны «выдерживает весьма достойно» последствия санкций. По его словам, это подтверждают «все основные макроэкономические показатели».
В апреле президент России уже заявлял, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, о чем, по его мнению, свидетельствуют возврат курса рубля к показателям первой половины февраля и восстановление товарных запасов в магазинах.