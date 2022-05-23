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14:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин похвалил экономический блок за работу в условиях санкций

Усилия экономического блока дают положительный эффект на фоне санкций, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, экономика России выдерживает санкционный удар.

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Источник: Reuters

«Да, конечно, все непросто. Все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий, и в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект», — сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Путин добавил, что экономика страны «выдерживает весьма достойно» последствия санкций. По его словам, это подтверждают «все основные макроэкономические показатели».

В апреле президент России уже заявлял, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, о чем, по его мнению, свидетельствуют возврат курса рубля к показателям первой половины февраля и восстановление товарных запасов в магазинах.

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