Wildberries опроверг введение массовых штрафов за отказ от товара

Ранее в сообществе Wildberries во «ВКонтакте» пользователи начали активно жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые также утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара.
«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа — утверждения о том, что это “массовый штраф”, являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона», — говорится в сообщении Wildberries.
В компании уточнили, что оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов — это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются, но не выкупаются крупные партии товара, что приводит к убыткам предпринимателей.
«Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, маркетплейс заявил, что не взимает плату за возврат бракованных вещей — как и прежде, покупатели могут вернуть такие товары без дополнительной оплаты.