Пляжная полоса: как отдохнуть на море в 2022 годуВо сколько обойдется летний отпуск семье с ребенком.
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
12:34 (мск), источник: © РИА Новости

Wildberries опроверг введение массовых штрафов за отказ от товара

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров — данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа, сообщила РИА Новости пресс-служба маркетплейса.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в сообществе Wildberries во «ВКонтакте» пользователи начали активно жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые также утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара.

«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа — утверждения о том, что это “массовый штраф”, являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона», — говорится в сообщении Wildberries.

В компании уточнили, что оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов — это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются, но не выкупаются крупные партии товара, что приводит к убыткам предпринимателей.

«Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, маркетплейс заявил, что не взимает плату за возврат бракованных вещей — как и прежде, покупатели могут вернуть такие товары без дополнительной оплаты.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украинка за десять дней разрушила британскую семью
Кадыров выпустил клип о боевиках с 'Азовстали'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь