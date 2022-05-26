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20:19 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что термин «импортозамещение» в российском контексте звучит несколько унизительно, и в качестве альтернативы предложил такое определение, как «технологический суверенитет».

Источник: © РИА Новости

На заседании партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу» Яков Геллер, курировавший дискуссионную площадку «Импортонезависимость. Новая логистика», предложил отказаться от термина «импортозамещение» и придумать новое определение.

После его выступления модератор форума сообщила, что Медведев уже высказал свое предложение — «технологический суверенитет». «Можно и “независимый” сказать. Как хотите», — сказал он.

«Насчет импортозамещения… Действительно термин не самый удачный… немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях», — сказал он, назвав предложение отказаться от термина справедливым.

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