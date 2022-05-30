В России создали «венец импортозамещения» для самолетов

Бабуров назвал разработку компании «венцом импортозамещения» для самолетов. По его словам, система обладает режимом гибридного наблюдения — она способна мониторить воздушную обстановку в пассивном режиме и с помощью активной антенны, передающей другим воздушным судам сведения о своей геолокации.
«Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолеты, выдаёт сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — подчеркнул Бабуров.