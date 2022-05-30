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03:42 (мск), источник: Lenta.Ru

В России создали «венец импортозамещения» для самолетов

Генеральный директор компании «Навигатор» Сергей Бабуров заявил, что в России создали первую отечественную систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Бабуров назвал разработку компании «венцом импортозамещения» для самолетов. По его словам, система обладает режимом гибридного наблюдения — она способна мониторить воздушную обстановку в пассивном режиме и с помощью активной антенны, передающей другим воздушным судам сведения о своей геолокации.

«Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолеты, выдаёт сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — подчеркнул Бабуров.

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