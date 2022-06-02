Росатом поставит производителю оборудования для Superjet титановые трубы вместо импортных

«Топливный дивизион Росатома в лице АО “ЧМЗ” поставит тестовую партию титановых труб компании АО “Промтех-Дубна” — производителю авиационных трубопроводных систем для российских пассажирских самолетов Superjet и МС-21», — говорится в сообщении.
Договоренность о поставках импортозамещающей продукции была достигнута в ходе бизнес-диалога «От импортозамещения к импортонезависимости», организованный ТВЭЛ и дивизиональным интегратором по направлению «Металлургия» — компанией ООО «Русатом МеталлТех».
«Топливная компания “ТВЭЛ” готова расширять свои мощности для комфортного перехода российской промышленности на отечественную продукцию. Сочетание научных и производственных компетенций в пределах одной отрасли позволяет максимально эффективно реагировать на новые вызовы, обеспечивать уверенную работу предприятий и закрепить за собой стабильность в снабжении внутреннего рынка», — приводятся в сообщении слова президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой.
Для производителя оборудования для атомного подводного флота и судостроения — ОКБМ Африкантов (предприятие Росатома) — АО «ЧМЗ» поставит на производство и наладит массовые поставки пяти новых номенклатур титановых труб с ультрамелким зерном. В России технологией изготовления таких высокотехнологичных видов труб с увеличенными прочностными свойствами обладает только АО «ЧМЗ», отмечается в сообщении.