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15:15 (мск), источник: ТАСС

Росатом поставит производителю оборудования для Superjet титановые трубы вместо импортных

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ», предприятие топливного дивизиона Росатома «ТВЭЛ») поставит тестовую партию титановых труб производителю оборудования для российских пассажирских самолетов Superjet и МС-21. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

«Топливный дивизион Росатома в лице АО “ЧМЗ” поставит тестовую партию титановых труб компании АО “Промтех-Дубна” — производителю авиационных трубопроводных систем для российских пассажирских самолетов Superjet и МС-21», — говорится в сообщении.

Ранее АО «Промтех-Дубна» приобретало комплектующие у европейских поставщиков.

Договоренность о поставках импортозамещающей продукции была достигнута в ходе бизнес-диалога «От импортозамещения к импортонезависимости», организованный ТВЭЛ и дивизиональным интегратором по направлению «Металлургия» — компанией ООО «Русатом МеталлТех».

«Топливная компания “ТВЭЛ” готова расширять свои мощности для комфортного перехода российской промышленности на отечественную продукцию. Сочетание научных и производственных компетенций в пределах одной отрасли позволяет максимально эффективно реагировать на новые вызовы, обеспечивать уверенную работу предприятий и закрепить за собой стабильность в снабжении внутреннего рынка», — приводятся в сообщении слова президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой.

Для производителя оборудования для атомного подводного флота и судостроения — ОКБМ Африкантов (предприятие Росатома) — АО «ЧМЗ» поставит на производство и наладит массовые поставки пяти новых номенклатур титановых труб с ультрамелким зерном. В России технологией изготовления таких высокотехнологичных видов труб с увеличенными прочностными свойствами обладает только АО «ЧМЗ», отмечается в сообщении.

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