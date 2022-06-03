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11:09 (мск), источник: ТАСС

Ростех сообщил об освоении ОДК новой технологии производства деталей для авиадвигателей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха освоила новую технологию производства деталей авиадвигателей с помощью сварки трением, сообщила пресс-служба Ростеха.

«Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедряет инновационную технологию производства деталей авиадвигателей с помощью сварки трением. Технология отработана на уникальном, полностью отечественном оборудовании, способным сваривать детали с усилием более 400 тонн», — говорится в сообщении.

В Ростехе пояснили, что детали в современных авиадвигателях жаропрочны, но не поддаются сварке традиционным методом, поэтому их соединяют с помощью сверхпрочных болтов. Новая технология позволит снизить вес конструкции без снижения прочности и увеличить ресурс силовой установки.

Испытания технологии были пройдены с помощью установки инерционной сварки трением, разработанной по техзаданию филиала АО «ОДК» «НИИД» ("Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей).

«Установка ПСТИ-400 позволяет отработать процесс соединения не свариваемых сплавов, из которых создаются элементы перспективных двигателей. Также мы работаем над более мощной установкой ПСТИ-1000. С ее помощью мы освоим технологию изготовления полноразмерных деталей, а также сможем масштабировать свой опыт на других предприятиях ОДК», — заявил директор филиала АО «ОДК» «НИИД» Сергей Павлинич.

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