Ростех сообщил об освоении ОДК новой технологии производства деталей для авиадвигателей

«Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедряет инновационную технологию производства деталей авиадвигателей с помощью сварки трением. Технология отработана на уникальном, полностью отечественном оборудовании, способным сваривать детали с усилием более 400 тонн», — говорится в сообщении.
Испытания технологии были пройдены с помощью установки инерционной сварки трением, разработанной по техзаданию филиала АО «ОДК» «НИИД» ("Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей).
«Установка ПСТИ-400 позволяет отработать процесс соединения не свариваемых сплавов, из которых создаются элементы перспективных двигателей. Также мы работаем над более мощной установкой ПСТИ-1000. С ее помощью мы освоим технологию изготовления полноразмерных деталей, а также сможем масштабировать свой опыт на других предприятиях ОДК», — заявил директор филиала АО «ОДК» «НИИД» Сергей Павлинич.