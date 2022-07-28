Рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу у Норвегии из-за санкций

Резкий рост цен на традиционное британское блюдо из жареной рыбы и картошки был вызван подорожанием электроэнергии, растительного масла, картофеля и рыбы из-за событий на Украине. Это поставило под угрозу существование многих заведений, отмечает Sky News.
«Я надеюсь, что мне удастся убедить их поставлять нам рыбное филе для нашего бизнеса. Для сдерживания цен на рыбу нам нужно как можно больше поставок», — цитирует канал председателя профсоюзной организации «Национальная федерация продавцов жареной рыбы» Эндрю Крука.
Он планирует от лица всей индустрии попросить помощи у Норвегии на конференции торговой ассоциации Frozen At Sea, представляющей рыболовные компании. Мероприятие пройдет в среду в норвежском городе Олесунн, говорится в статье.
Крук добавил, что из-за роста цен треть заведений, специализирующихся на подаче этого блюда, оказались под угрозой закрытия и что для предотвращения этой ситуации «необходимо принять меры», говорится в статье.
Белая рыба высоко востребована во всем мире, и большинство поставок осуществляются по заключенным контрактам.
Стоимость удобрений для картофеля, поставляемого в основном из России, выросла в три раза.
Кроме того, выросли цены и на подсолнечное масло, 50% которого поставлялось с Украины. Перебои в поставках, вызванные событиями в регионе, привели к его подорожанию, а также к увеличению цен на альтернативное рапсовое и пальмовое масло.