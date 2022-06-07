Россия в мае увеличила экспорт пшеницы почти вдвое

По ее словам, с начала текущего сельхозгода (с июля 2021-го) по 5 июня 2022-го Россия экспортировала 41,7 млн т зерновых. В эту сумму входит 35,04 млн т пшеницы, 3,42 млн т ячменя и 3,232 млн т кукурузы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сельхозгода отгрузки зерна снизились на 14%.
За неделю с 30 мая по 5 июня экспорт пшеницы снизился на 18,4%, до 268 тыс. т. В этот период зерно отгружалось только в три страны: Египет (130 тыс. т), Турцию (74 тыс. т) и Грецию. В целом в июне может быть вывезено порядка 1 млн т пшеницы, считает госпожа Тюрина.
«В этом сельхозгоду также можно ожидать, что спрос будет высоким, потому что на мировом рынке есть понимание, что Россия — номер один, и зерно уже начинает дорожать по контрактным поставкам на июль-август. Думаю, что в этом месяце будут делаться какие-то закупки на следующий сельхозгод (начался 1 июня 2022 года)», — пояснила она «Интерфаксу».
В марте правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) и сахара в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня. Российский зерновой союз прогнозирует экспорт зерна до 44 млн т.