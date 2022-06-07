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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия в мае увеличила экспорт пшеницы почти вдвое

Россия в мае экспортировала 1,26 млн т пшеницы, что почти в два раза больше, чем в мае 2021 года (675 тыс. т), сообщил Российский зерновой союз. В целом экспорт зерна за прошлый месяц составил 1,808 млн т, уточнила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, с начала текущего сельхозгода (с июля 2021-го) по 5 июня 2022-го Россия экспортировала 41,7 млн т зерновых. В эту сумму входит 35,04 млн т пшеницы, 3,42 млн т ячменя и 3,232 млн т кукурузы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сельхозгода отгрузки зерна снизились на 14%.

За неделю с 30 мая по 5 июня экспорт пшеницы снизился на 18,4%, до 268 тыс. т. В этот период зерно отгружалось только в три страны: Египет (130 тыс. т), Турцию (74 тыс. т) и Грецию. В целом в июне может быть вывезено порядка 1 млн т пшеницы, считает госпожа Тюрина.

«В этом сельхозгоду также можно ожидать, что спрос будет высоким, потому что на мировом рынке есть понимание, что Россия — номер один, и зерно уже начинает дорожать по контрактным поставкам на июль-август. Думаю, что в этом месяце будут делаться какие-то закупки на следующий сельхозгод (начался 1 июня 2022 года)», — пояснила она «Интерфаксу».

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В марте правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) и сахара в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня. Российский зерновой союз прогнозирует экспорт зерна до 44 млн т.

Лаура Кеффер

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