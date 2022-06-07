Первые 15 точек нового McDonald’s откроются в Москве и области 12 июня

«Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России», — сообщили в компании.
Так, 12 июня откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также откроются в Одинцово, Химках и в Реутово.
«О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно», — добавили в компании.