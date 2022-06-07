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16:46 (мск), источник: © РИА Новости

Первые 15 точек нового McDonald’s откроются в Москве и области 12 июня

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первые 15 точек нового McDonald’s начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Источник: © РИА Новости

«Первые 15 точек начнут принимать гостей в Москве и Московской области уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России», — сообщили в компании.

Так, 12 июня откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также откроются в Одинцово, Химках и в Реутово.

«О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно», — добавили в компании.

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