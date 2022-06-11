Путин одобрил денонсацию соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ

«Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, подписанное в городе Москве 13 марта 1992 года», — говорится в документе. Закон вступает в силу с 30 июня 2022 года.
Среди причин отказа от соглашения указан тот факт, что за 30 лет с момента принятия соглашения в СНГ произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. В связи с происшедшими изменениями соглашение уже не позволяет гражданам стран-членов СНГ в полном объеме реализовывать свои пенсионные права.