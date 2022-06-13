Эрдоган объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря

Турция начинает укладывать газопровод у своих берегов в акватории Черного моря, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска первой трубы под воду, его слова приводит пресс-служба.
«Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн куб. м газа», — заявил Эрдоган.
Месторождение Сакарья на шельфе Черного моря, из которого будут добывать газ, Турция обнаружила в 2020 году, оно считается крупнейшим во всем регионе. Власти оценивают имеющиеся в нем запасы в 540 млрд куб. м. Министр энергетики Турции Фатих Донмез отмечал, что до начала добычи рабочие запустят десять скважин. Сначала из месторождения планируют добывать порядка 10 млн куб. м в сутки, а через три-четыре года — 40 млн куб. м, говорил он.
Агентство Anadolu со ссылкой на компанию Botas, ответственную за реализацию проекта, писало, что строительство сухопутной части газопровода длиной 39 км хотят завершить в ноябре 2022 года. Общая протяженность проекта составит 211 км, из них порядка 170 км будет проложены под водой.
Поставки газа по газопроводу начнутся не позднее 2023 года, говорил Эрдоган. Он называл открытие месторождения новой эпохой в истории Турции, способной решить проблему дефицита энергии, а в перспективе сделать страну экспортером газа. Бывший премьер-министр страны Бинали Йылдырым утверждал, что запасов газа Сакарьи стране хватит на 45 лет.
По данным газеты Daily Sabah, сейчас Турция полностью зависит от импорта газа, в первую очередь из России. После достижения пика добычи на новом месторождении Анкара сможет сократить импорт газа примерно на четверть, утверждало издание.