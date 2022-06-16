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07:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоусов назвал комфортным для России курсом от 70 рублей за доллар

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что рубль «переукреплен», а 55−60 ₽/$ — слишком крепкий для России курс. Комфортным для страны он назвал курс от 70 ₽/$.

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Источник: Reuters

«Рубль у нас переукреплен, 55−60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — сказал господин Белоусов в интервью ТАСС.

По его словам, Центробанк не таргетирует курс рубля, поэтому он «складывается таким, каким есть». Вице-премьер напомнил, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку — 10 июня он снизил ее до 9,5%.

«Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — заявил Андрей Белоусов.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что крепкий рубль — это вызов для российской экономики. По его словам, спад экономики РФ по итогам 2022 года может быть ниже, чем прогнозировалось. Рубль начал укрепляться с конца марта. Владимир Путин связывал это с переходом к торговле в нацвалютах.

Дарья Эрозбек

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