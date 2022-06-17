Кондиционеры на фасаде дома: когда их могут заставить снять

Казалось бы, что сложного в том, чтобы купить и установить домашний кондиционер? Продавцы в магазине всё объяснят и подберут подходящий именно вашей квартире, а специально обученные люди осуществят монтаж. Живи себе и радуйся, наслаждаясь комфортом. Но на самом деле всё не так просто, и установка наружного блока сплит-системы на фасаде многоквартирного дома может быть признана незаконной. И тогда надзорные органы или суд не только обяжут удалить размещённое оборудование и следы его установки, но и оштрафуют.
Но сейчас в крупных российских городах практически не найти жилого дома, стены которого не «украшали» бы блоки от кондиционеров, неужели все они размещены незаконно?
— Административная и судебная практика показывают, что в большинстве случаев проблемы возникают не в связи с самим фактом установки кондиционера. Обычно требование о демонтаже предъявляют недовольные соседи или управляющие организации, — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — При этом ни те, ни другие не имеют никаких полномочий обязывать удалить кондиционер. Поэтому они обращаются с жалобами в надзорные ведомства или суд. И вот тут многое будет зависеть от различных региональных норм, поэтому схожие ситуации могут разрешаться по-разному.
Большинство судебных решений, обязывающих демонтировать кондиционер, исходят из того, что раз фасад здания (внешние, несущие стены) — это общее имущество всех собственников в многоквартирном доме (пункт 1 статьи 36 Жилищного кодекса). А это значит, что в силу гражданского законодательства распоряжаться им можно только с согласия других собственников (часть 1 статьи 247 Гражданского кодекса). То есть всё сводится к формуле: нет оформленного согласия — оборудование подлежит демонтажу. При этом такое правило могут применять даже в тех случаях, когда есть разрешение на установку кондиционера от региональных властей.
Например, такой случай произошел в Петербурге, где житель согласовал установку своего климатического оборудования в Комитете по градостроительству и архитектуре, но не смог договориться с управляющей компанией своего дома. И «управляйка» через суд добилась демонтажа кондиционера. При этом кассационная инстанция указала, что жителю надо было решать свой вопрос на общедомовом собрании.
В другом случае суд также обязал собственника демонтировать кондиционерное оборудование, указав, что права одного из собственников не должны противопоставляться интересам остальных.
Конечно, выводы судов не лишены юридического смысла, однако эти решения не всегда отвечают реальным представлениям большинства граждан о справедливости. Поэтому по вопросу установки кондиционеров россияне, как правило, ориентируются на наличие или отсутствие этих аппаратов у соседей, рассуждая, что, если те установили, значит, можно всем. Такое поведение ошибочно, ведь соседи могли обзавестись нужными бумагами, но про это не рассказать.
Рауль Магомедовадвокат Первой Межрегиональной Коллегии Адвокатов
Однако практика «делай как все» в некоторых регионах привела к созданию юридических прецедентов, которые были приняты как должное и самими судами. Например, в Хабаровске жилинспекция вынесла предписание, обязывающее демонтировать кондиционеры с фасада многоквартирного дома, а выполнить это распоряжение должна была управляющая компания. Но суд встал на сторону жильцов, указав, что так как между собственниками нет спора о праве пользования общим имуществом (согласие с порядком установки кондиционеров жильцы выразили на общем собрании), то никакой демонтаж производить не нужно. Тем более, что пункт 3.5.8 Правил эксплуатации жилого дома не предусматривает обязанности управляющей организации демонтировать или документально оформлять кондиционеры. В итоге предписание надзорной организации было признано незаконным, и всё оборудование осталось на своих местах.
В федеральных законах прямого указания на необходимость получения какого-либо специального разрешения на установку бытового кондиционера нет. Но многие субъекты РФ приняли на этот счёт свои законы. Например, в Московской области действует закон № 191/2014-ОЗ, в Курске — решение городского Собрания № 22−5-РС, в Санкт-Петербурге — Правила благоустройства города. И во всех этих нормативных актах регламентируется, где и как устанавливаются бытовые кондиционеры и какое разрешение на их установку надо получать. А вот в Москве специальный закон, содержащий аналогичные нормы, отменён в 2011 году, но порядок установки кондиционеров всё равно указан в действующих нормативах по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/02.
— Чтобы быть уверенным в правоте своих действий, перед тем как устанавливать климатическое оборудование, имеет смысл проверить, действует ли какой-либо региональный нормативный регламент, — рекомендует заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.— Ведь если установить кондиционер без такого разрешения, то местные власти имеют право не только взыскать штраф (согласно статье 7.21 КоАП РФ от 1500 до 2500 рублей. — Прим. Лайфа), но и потребуют за свой счёт демонтировать прибор.
Однако даже в случаях, когда официальное разрешение не нужно, или даже после того, как оно уже было получено от местной администрации, в дело могут вмешаться соседи или чиновники управляющих компаний. Практика показывает, что с этими субъектами можно справится только при наличии согласия, закреплённого в протоколе собрания собственников жилого дома.
Трактовки чиновников — это не закон
Некоторые сотрудники надзорных структур считают, что установка любого кондиционера — это переоборудование (переустройство) помещения. И мотивируют свои резолюции они тем, что, мол, в изначальном проекте дома установка такого оборудования не предусмотрена. И тогда получается, что закон в любом случае требует оформления некоего формального разрешения. На самом деле — нет. Установка бытового кондиционера не требует отражения в техническом паспорте помещения, а значит, никаким переоборудованием или переустройством это действие не является.
А ещё в ряде регионов РФ запрещена установка любого оборудования на исторических домах, которые относятся к объектам культурного наследия. Правда, чиновники, налагающие запрет со ссылками на данные нормативные документы, забывают указать, что речь идёт не о безусловном запрете на кондиционеры вообще, а о размещении внешних блоков на фасадных стенах. Поэтому если вы живёте в старом доме, то перед установкой кондиционера стоит проверить, не включён ли он в перечень исторических. Но даже если да, то это не значит, что монтаж совсем невозможен. Как показывает практика, климатическое оборудование подлежит установке при согласии всех жильцов и наличии согласованного в надзорных инстанциях проекта монтажа, предусматривающего размещение внешнего блока не на фасадной стене.