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13:25 (мск), источник: Life.ru

Орешкин сравнил доллар с наркотиком

Доллар стал своего рода наркотиком, на который подсадили весь мир. С такими словами обратился помощник президента РФ Максим Орешкин к аудитории Петербургского международного экономического форума.

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Источник: Reuters

«Я бы сказал, что доллар — это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчётов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растёт, в большей части этого мира», — подчеркнул Орешкин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил востребованность евро и доллара в России. По его словам, уровень потребности в зарубежных валютах будет зависеть от восстановления импорта.

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