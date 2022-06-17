Орешкин сравнил доллар с наркотиком

«Я бы сказал, что доллар — это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчётов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика — это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растёт, в большей части этого мира», — подчеркнул Орешкин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил востребованность евро и доллара в России. По его словам, уровень потребности в зарубежных валютах будет зависеть от восстановления импорта.