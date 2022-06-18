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12:03 (мск), источник: Life.ru

«Газпром» приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» с 21 по 28 июня приостановит поставки голубого топлива по «Турецкому потоку» в связи с плановым техобслуживанием на трубопроводе. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Источник: РИА "Новости"

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода “Турецкий поток” будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.

При этом в компании уточнили, что проведение работ и временное прекращение подачи газа было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами.

А ранее стало известно, что Франция перестала получать российский трубопроводный газ. При этом в местной газотранспортной компании GRTGaz заверили, что её хранилища с голубым топливом заполнены на 56%.

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