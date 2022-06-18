«Газпром» приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода “Турецкий поток” будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.
При этом в компании уточнили, что проведение работ и временное прекращение подачи газа было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами.
А ранее стало известно, что Франция перестала получать российский трубопроводный газ. При этом в местной газотранспортной компании GRTGaz заверили, что её хранилища с голубым топливом заполнены на 56%.