Ужин с Баффетом продали на аукционе за рекордные $19 млн

Благотворительный аукцион по сбору средств для фонда The Glide Foundation из Сан-Франциско стартовал 12 июня. Стартовая цена за возможность поужинать с крупнейшим инвестором составила $25 000, а уже на следующей день участники аукциона подняли ставки до $2 млн. В пятницу, 17 июня, один из них предложил за встречу с Баффетом $11 млн, а на последней минуте торгов потенциального покупателя опередил другой человек, подняв ставки еще на $8 млн, пишет агентство.
Возможность поужинать с Баффетом продали на аукционе eBay в последний раз. С момента его создания в 2000 г. было собрано $53 млн, которые направили на программы по борьбе с бедностью и помощи бездомным людям.
Мероприятие не проводилось предыдущие два года из-за пандемии коронавируса. В 2019 г. китайский бизнесмен, основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан заплатил за ужин $4,57 млн, что также стало рекордной суммой.
Баффетт ранее рассказывал, что встречи с ним обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками самый широкий круг вопросов. Единственная запретная тема, которая принципиально не обсуждается на обеде, — это будущие инвестиции генерального директора Berkshire Hathaway.
В этом году основатель и руководитель инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт попал в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $118 млрд.