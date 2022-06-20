ЦБ раскрыл подходы к регулированию услуг рассрочки

Для выработки новых мер анализируется международный опыт регулирования BNPL-сервисов, рассказали «Известиям» в ЦБ. В частности, рассматриваются существующие зарубежные практики продажи потребителям товаров и услуг с рассрочкой платежа, а также возможные уязвимости и риски развития таких сервисов. Это позволит выработать подходы к предполагаемому дополнительному регулированию нового сегмента рынка в РФ, подчеркнули в регуляторе.
Например, в части передачи долга сторонним компаниям и предельных значений штрафов за просроченную оплату. А отсутствие данных о подобных обязательствах в БКИ не дает возможности профессиональным кредиторам правильно оценить долговую нагрузку граждан и их кредитоспособность при обращении за займом, резюмировали в ЦБ.
В том, что регулирование в сегменте BNPL нужно, уверен и вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Оглядываясь на зарубежный опыт, а именно США и Австралии, можно сказать, что опасения ЦБ вполне оправданны, утверждает он. Например, в 2021-м власти Калифорнии обвинили подобный сервис — Afterpay — в сборе процентов более чем с 640 тыс. граждан по сделкам, которые на самом деле были «незаконными займами». В результате урегулирования компания вернула потребителям $900 тыс.
Контролировать BNPL-сервисы целесообразно только с точки зрения защиты потребителей, чтобы они четко представляли собственные риски и соизмеряли свои возможности по оплате в будущем, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Говоря о возможных мерах, он допустил введение требования для таких платформ — направлять данные в БКИ.