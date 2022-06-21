В Госдуме предложили ускорить регистрацию новых лекарств, пишут «Ведомости»

Это получится благодаря сокращению бюрократических процедур, переходу на электронный документооборот и ускоренному выводу на рынок отдельных препаратов, говорится в статье.
Петров предлагает исследовать еще не известные позитивные и негативные эффекты уже существующих препаратов за счет увеличения числа клинических баз. Например, ученые исследовали виагру как препарат от стенокардии, а в результате получили побочный эффект совершенно иного характера, сказал депутат. Теперь она позиционируется как средство для повышения потенции.
Также возможно появление системы треков, которая разделит лекарства на те, которые необходимо быстро выводить на рынок из-за чрезвычайной ситуации (например, вакцины и препараты для профилактики и лечения коронавируса, лекарства, необходимые при жизнеугрожающих состояниях и редких заболеваниях), и те, которым подходит стандартная регистрация, пишет издание.
Петров также отметил, что выбором препаратов, быстро выводимых на рынок, должна заниматься межведомственная комиссия, оценив при этом соотношение риска и пользы.