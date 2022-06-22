С 1 июля жильцов ждёт ряд новшеств: Как изменятся тарифы, субсидии и условия оплаты услуг ЖКХ

Во втором полугодии 2022 года повышаются средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги. Размер повышения цен на ЖКУ будет различаться в зависимости от региона. Об этом рассказала ведущий юрист компании «Европейская юридическая служба» Србуи Иващенко.
— В зависимости от региона средний размер прибавки на второе полугодие может быть увеличен от 2,9 до 6,5%. Самый низкий индекс в Свердловской области, самый высокий — в Москве и Московской области. Например, электроэнергия повысится в Москве с 5,92 до 6,17 рубля за кВт (однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа), — рассказала Србуи Иващенко.
Людям, которые расходуют на оплату ЖКУ больше 22% от совокупного дохода семьи, положена субсидия. Её назначают муниципальные власти. 22% — это общефедеральный показатель, в каждом конкретном регионе могут быть установлены свои цифры. Например, в столице претендовать на субсидию могут те, кто тратит на оплату ЖКУ больше 10% от дохода, в Санкт-Петербурге — 14%. Цифру надо уточнять в зависимости от региона проживания.
С 1 июля многие регионы снижают порог на получение жилищных субсидий. Таким образом, число получателей станет больше. Малообеспеченные люди смогут сократить расходы на оплату услуг ЖКХ.
— Также при назначении субсидии будет учитываться площадь, на которой проживают получатели. Нормативы регулируются региональным законодательством. Например, в столице это 33 квадратных метра для одинокого человека, для семьи из двух человек это 42 квадратных метра, для трёх и более — 18 квадратных метров на человека, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
По его словам, претендовать на субсидию могут не только собственники жилых помещений, но и наниматели, но только в том случае, если договор найма заключён официально. Не смогут получить выплаты те, кто проживает в квартире бесплатно — по договору безвозмездного пользования.
— Субсидия положена только гражданам Российской Федерации. При её назначении будет учитываться совокупный доход семьи за шесть месяцев. Расчёт производится по специальной формуле, где учитывается также стандарт стоимости ЖКУ, принятый в регионе. По результатам расчёта субсидия может быть меньше реальных расходов на коммунальные услуги, но больше она точно быть не может. Как правило, даже если по формуле субсидия получается меньше, чем квартплата, то она покрывает её большую часть — от 50 до 80%, — добавил Петр Гусятников.
Он пояснил, что при назначении субсидии не играет роли состав семьи. Получать её точно так же могут и одинокие граждане. Главное, чтобы размер занимаемой ими жилой площади не превышал региональные нормативы. Возраст тоже не имеет значения, право на субсидию имеют и работающие совершеннолетние граждане, и пенсионеры.
Субсидия назначается на шесть месяцев. Позже, если финансовая ситуация плательщика не изменится, можно подать документы ещё раз, и субсидию назначат снова, также на шесть месяцев. За назначением выплаты надо обращаться в МФЦ.
Раньше субсидия не назначалась или её переставали выплачивать, если у получателя были долги за ЖКУ. С 1 января 2022 года получать выплаты смогут даже должники.
Кроме того, в некоторых регионах коммунальщики объявили, что с 1 июля начнут принимать от жителей заявки на благоустройство дворов. Можно будет описать свои пожелания и предложения. После этого начнутся работы.
Кстати, в то время как стоимость одних услуг повышается, другие дешевеют. В некоторых регионах, например в Сочи, объявили о снижении цен на услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В ряде других городов стоимость вывоза мусора тоже снизится. При этом повысится плата за воду и электроэнергию.