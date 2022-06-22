11:18 (мск), источник: Ведомости
IKEA начала сворачивать розничную сеть
Некоторые торговые центры получили уведомления о расторжении договоров аренды.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке коммерческой недвижимости. Один из них уточнил, что такие письма получили «почти все» ТЦ, где присутствует шведский бренд. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA, считают оба собеседника «Ведомостей».
Досрочное расторжение, как правило, влечет значительные штрафы, из-за того что арендодатель несет повышенные риски — например, что не сможет быстро найти нового подходящего арендатора на освободившиеся площади на аналогичную ставку аренды, говорит старший директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, в случае именно досрочного расторжения по вине арендатора последний оставляет депозит и компенсирует партнерам от трех до шести месяцев арендной платы.
В каких-то объектах у IKEA может подойти срок для так называемой break option, или опции расторжения по инициативе арендатора, без штрафа с уведомлением за три месяца, но не ранее чем через 3−5−7 лет (в зависимости от контракта с определенным арендодателем) после начала операционной деятельности в конкретном торговом центре, поясняет Малахатько. Но она сомневается, что как минимум в новых объектах, где магазины или студии IKEA открылись не так давно, возможно расторжение без штрафов.
Второй собеседник «Ведомостей» также утверждает, что речь идет о досрочном расторжении со значительными санкциями.
Магазины и студии IKEA представлены в 10 торговых центрах Москвы (из них три — в ТРЦ «Мега», которые принадлежат Ingka Group), включая «Авиапарк», «Европолис», «Мозаику», «Афимолл сити», «Щелковский», «Кунцево плазу» и «Павелецкая плазу». В одном из них «Ведомостям» подтвердили получение письма, в другом сообщили, что пока не получали такого уведомления. Топ-менеджер этого объекта предположил, что, вероятно, IKEA может сворачивать не все точки сразу или выбрать для себя приоритетные и пока оставить их.
14 торговых центров «Мега» продолжат свою работу, заявили в пресс-службе Ingka Centres, входящей в группу компаний Ingka (ей принадлежит бренд IKEA). Комментировать работу магазинов IKEA, входящих в периметр торговых центров, представитель Ingka Centres не стал. Всего у IKEA 26 магазинов (как гипермаркетов, так и городского формата) и студий в 12 городах России, все они приостановили работу 4 марта после начала спецоперации на Украине. Заявлений относительно закрытия розничного бизнеса IKEA до сих пор не делала, сообщив лишь, что решения по этому сегменту «остаются на паузе».
О том, что IKEA будет не только продавать фабрики, но и избавляться от магазинов, складов и офисов, «Ведомостям» ранее рассказывал организатор Профсоюза работников лесных отраслей (объединяет в том числе сотрудников IKEA) Александр Илларионов. По данным профсоюза, 15 июня на встрече с сотрудниками «ИКЕА индастри» в Тихвине (Ленинградская обл.) было объявлено, что с 1 июля шведская сеть начнет распродажу товарных остатков в онлайне — сначала для сотрудников сети, а затем для широкого круга покупателей.
В 2021 финансовом году (с сентября 2020 г. по август 2021 г.) IKEA увеличила продажи в России на 31%, но размер выручки в глобальной отчетности компания не раскрывает. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «ИКЕА дом», которое управляет магазинами шведской сети в России, за 2021 г. превысила 157 млрд руб., а чистая прибыль составила почти 7,8 млрд руб.