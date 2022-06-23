Nike объявила о полном уходе с российского рынка

Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
На российской версии сайта компании опубликовано сообщение: «Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе».
В начале марта Nike приостановила выполнение заказов в России. В конце мая «Ведомости» со ссылкой на письмо франчайзи компании IRG написали, что американская компания не продлила с ним соглашение. После исчерпания товарных запасов российский партнер закроет все магазины под этим брендом. Франчайзи управляет 36 магазинами в России.
Nike открыла первый магазин в Москве в 1994 году.
В Adidas ранее в июне говорили, что в ближайшее время не планируют возобновлять коммерческую деятельность в России, интернет-продажи и доставка товаров в страну приостановлены до дальнейшего распоряжения. При этом «Известия» со ссылкой на источник в одной из компаний передавали, что Adidas и Puma принимают от российских ретейлеров заявки на новые коллекции, отгрузка товаров в мультибрендовые розничные магазины продолжается.