Spiegel: власти ФРГ изучают планы национализации немецкого участка «Северного потока — 2»

По его информации, правительство ФРГ хочет отсоединить германскую часть трубопровода от остальной части и подсоединить к СПГ-терминалу. «Шпигель» напомнил, что «Северный поток — 2» уже подключен к распределительной сети и по отрезку можно было транспортировать газ напрямую на юг Германии.
Эксперты, однако, опасаются, что подъем и отделение труб создают проблемы для окружающей среды. Кроме того, такие работы потребуют дополнительного согласования.
Кроме того, есть неопределенность касательно прав собственности. Компания Nord Stream 2 AG находится на грани банкротства, был назначен временный управляющий ее делами.
Но больше всего власти ФРГ опасаются контрмер со стороны России, в частности, ответной национализации в РФ имущества германских компаний. Как отметил Der Spiegel, Минэкономики пока не прокомментировали планы, но указали на то, что вопрос использования существующей инфраструктуры для подключения к СПГ-терминалу является важным фактором.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Выступая на ПМЭФ-2022, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что обе нитки «Северного потока — 2» находятся под давлением и газ можно начать поставлять в Германию хоть сейчас.