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11:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство направит на развитие авиаотрасли 770 млрд рублей

Правительством утверждена программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, курировать которую будут первый вице-премьер Андрей Белоусов, а в части авиастроения — вице-премьер Юрий Борисов.

Источник: Агентство «Москва»

Планируется, что за это время российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов отечественного производства, более 760 вертолетов и около 5 тыс. двигателей для самолетов и вертолетов. Общий бюджет программы составит 770 млрд руб. Причем 150 млрд руб. будет направлено до конца 2022 года.

Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов на заседании правительства, в 2023 году начнется серийное производство самолетов «Суперджет Нью», которые будут оснащены российскими двигателем ПД-8, бортовым радиоэлектронным оборудованием и системами.

По его словам, правительство рассчитывает, что иностранные самолеты, совершающие перелеты на средние и дальние расстояния, будут заменены отечественными МС-21 и Ту-214. По правительственному плану, первые шесть серийных самолетов МС-21 поступят в 2024 году, а начиная с 2029 года, планируется выпускать 72 самолета МС-21 в год. До 2030 года также планируется выпустить 70 самолетов ТУ-214.

Парк региональной авиации будет расширен и к 2030 году будет выпущено 70 единиц Ил-114−300, до 140 самолетов ТВРС-44 «Ладога» и 154 самолета «Байкал».

«Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%», — резюмировал Юрий Борисов. В программе развития авиатранспортной отрасли заложено ежегодное снижение цен на самолеты на 2% начиная с 2026 по 2030 год. Этого планируется достичь за счет увеличения серийного выпуска.

Михаил Беляев

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