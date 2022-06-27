Правительство направит на развитие авиаотрасли 770 млрд рублей

Планируется, что за это время российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов отечественного производства, более 760 вертолетов и около 5 тыс. двигателей для самолетов и вертолетов. Общий бюджет программы составит 770 млрд руб. Причем 150 млрд руб. будет направлено до конца 2022 года.
Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов на заседании правительства, в 2023 году начнется серийное производство самолетов «Суперджет Нью», которые будут оснащены российскими двигателем ПД-8, бортовым радиоэлектронным оборудованием и системами.
По его словам, правительство рассчитывает, что иностранные самолеты, совершающие перелеты на средние и дальние расстояния, будут заменены отечественными МС-21 и Ту-214. По правительственному плану, первые шесть серийных самолетов МС-21 поступят в 2024 году, а начиная с 2029 года, планируется выпускать 72 самолета МС-21 в год. До 2030 года также планируется выпустить 70 самолетов ТУ-214.
Парк региональной авиации будет расширен и к 2030 году будет выпущено 70 единиц Ил-114−300, до 140 самолетов ТВРС-44 «Ладога» и 154 самолета «Байкал».
«Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%», — резюмировал Юрий Борисов. В программе развития авиатранспортной отрасли заложено ежегодное снижение цен на самолеты на 2% начиная с 2026 по 2030 год. Этого планируется достичь за счет увеличения серийного выпуска.